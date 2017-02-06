Beşiktaş kulübü başkanı Fikret orman maçtan sonra yaptığı açıklama ile herkesi şaşırttı.Maçtan sonra oynadıları kupa maçının önmeli olmadığını belirten Orman hem kendi taraftarlarından hemde spor kamuoyundan tepki yağdı.Taraftarlar Fikret Bey bugüne kadar çok kıymet verdiğiniz kupa Fenerbahçe'ye elenince mi önemsiz oldu.Onun için mi tam kadro sahada yer aldınız diye tepkilerini dile getirdiler.Fikret orman maçtan sonra şöyle konuşmuştu;Bu bizim için çok önemli bir maç değildi ama Fenerbahçe'yle oynanınca önemli oldu. Demeçler vesaire ortam çok gerildi. Ligde lider olarak yolumuza devam ediyoruz. 3. yıldızı takacağız. Fubol sahada oynanan bir oyun, gereksiz bir gerginlik oldu.Çok önemli değil, bu süt kupası neticede... Tosic'in yaptığı takımı 10 kişi bırakmaktı, yanlış yaptı. Hakemin performansı iyi değildi ama gergin bir maçtı. Hakemi konuşmayacağım.. Herkes kazasız,belasız evine gitsin,yeterli..
Süt Kupası dedi,tepkileri üzerine çekti
Beşiktaş kulübü başkanı Fikret orman maçtan sonra yaptığı açıklama ile herkesi şaşırttı.
Beşiktaş kulübü başkanı Fikret orman maçtan sonra yaptığı açıklama ile herkesi şaşırttı.Maçtan sonra oynadıları kupa maçının önmeli olmadığını belirten Orman hem kendi taraftarlarından hemde spor kamuoyundan tepki yağdı.Taraftarlar Fikret Bey bugüne kadar çok kıymet verdiğiniz kupa Fenerbahçe'ye elenince mi önemsiz oldu.Onun için mi tam kadro sahada yer aldınız diye tepkilerini dile getirdiler.Fikret orman maçtan sonra şöyle konuşmuştu;Bu bizim için çok önemli bir maç değildi ama Fenerbahçe'yle oynanınca önemli oldu. Demeçler vesaire ortam çok gerildi. Ligde lider olarak yolumuza devam ediyoruz. 3. yıldızı takacağız. Fubol sahada oynanan bir oyun, gereksiz bir gerginlik oldu.Çok önemli değil, bu süt kupası neticede... Tosic'in yaptığı takımı 10 kişi bırakmaktı, yanlış yaptı. Hakemin performansı iyi değildi ama gergin bir maçtı. Hakemi konuşmayacağım.. Herkes kazasız,belasız evine gitsin,yeterli..