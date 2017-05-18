MHP Milletvekili Saffet Sancaklı Meclis’te yaptığı konuşmada TFF’yi sert eleştirdi.TFF Başkanı ve ekibinin Türk Futbolundan derhal çekilmelerini istedi ve şöyle dedi”.Spor kulüplerinin vergi borçlarının her yıl yapılandırılmasını hatta affedilmesini eleştiren Saffet Sancaklı, “Eğer gerekli yasalar getirilmezse devamlı af yapmak zorunda kalacağız, devamlı bu yapılandırmaları yapacağız. TFF Başkanı ve ekibi biraz kaba olacak ama Türk futbolundan defolup gitsinler”.
TFF Başkanı ve ekibi Türk futbolundan defolup gitsinler
MHP Milletvekili Saffet Sancaklı Meclis’te yaptığı konuşmada TFF’yi sert eleştirdi
MHP Milletvekili Saffet Sancaklı Meclis’te yaptığı konuşmada TFF’yi sert eleştirdi.TFF Başkanı ve ekibinin Türk Futbolundan derhal çekilmelerini istedi ve şöyle dedi”.Spor kulüplerinin vergi borçlarının her yıl yapılandırılmasını hatta affedilmesini eleştiren Saffet Sancaklı, “Eğer gerekli yasalar getirilmezse devamlı af yapmak zorunda kalacağız, devamlı bu yapılandırmaları yapacağız. TFF Başkanı ve ekibi biraz kaba olacak ama Türk futbolundan defolup gitsinler”.