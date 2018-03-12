Trabzonspor 3 puanı 3 golle aldı



MANİSA (AA) - Spor Toto Süper Lig'de Teleset Mobilya Akhisarspor-Trabzonspor maçının ilk yarısını konuk ekip 1-0 önde tamamlandı.

Karşılaşmanın 6. dakikasında savunma oyuncularının yaptığı hatayla topla buluşan Burak Yılmaz'ın vuruşunda kaleci Lukac yerinde bir müdahale ile topu uzaklaştırdı.

9. dakikada Larsson'un ceza alanı dışından attığı sert şutta top kaleci Onur'da kaldı.

30. dakikada Sosa'nın yaptığı ortada ceza alanı içinde Burak Yılmaz'ın kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.

45+2. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sol kanattan Yusuf Yazıcı'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içinde Okay Yokuşlu kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0

İlk yarı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

53. dakikada Larsson'un ceza alanı dışından attığı sert şutta top kaleci Onur'da kaldı.

72. dakikada Olcay Şahan'ın sol kanattan yaptığı ortada arka tarafta topla buluşan Sosa'nın vuruşunda kaleci Lukac meşin yuvarlağı kornere çeldi.

76. dakikada Olcan'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, Seleznov'un aktardığı topla buluşan Sissoko'nun kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

83. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Olcay Şahan'ın pasıyla sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Burak Yılmaz'ın sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.

85. dakikada bordo-mavili ekip bir gol daha buldu. Sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında Burak Yılmaz'ın pasıyla meşin yuvarlakla buluşan N'Doye rahat bir vuruşla topu filelere gönderdi: 0-3.

Teleset Mobilya Akhisarspor'da ilk sarı kartını 58. dakikada gören Serginho, 90+1. dakikada ikinci kez sarı kartla cezalandırıldı ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

90+3. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye indirdi. Onur Kıvrak'ın vuruşu kısa düşünce ceza alanında topla buluşan Soner Aydoğdu'nun meşin yuvarlağı kalecinin yanından filelerle buluşturdu: 3-1.

Müsabakayı Trabzonspor 3-1 kazandı.

Trabzonspor deplasmandaki yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı

Trabzonspor, Teleset Mobilya Akhisarspor galibiyetiyle deplasmandaki yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı. Dış sahada en son Evkur Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor daha sonra oynadığı 8 deplasman karşılaşmasında dörder galibiyet ve beraberlik aldı.

İç sahada 4 maçtır kazanamayan bordo-mavili ekip, deplasmanda üst üste 2. galibiyetini aldı. Trabzonspor, ilk yarıda 6-1 yenildiği rakibini ikinci devrede 3-1'lik sonuçla geçmeyi başardı.

Puanını 39'a çıkaran bordo-mavili ekip, haftayı averajla 6. sırada tamamladı.

Okay Yokuşlu'nun 2. golü



Müsabakada Tomas Hubocan'ın yokluğunda stoper olarak görev yapan Okay Yokuşlu, bu sezon 2. kez gol sevinci yaşadı. Okay Yokuşlu, daha önce 26 Kasım 2017'de takımının 2-1 kazandığı Demir Grup Sivasspor maçında bordo-mavili ekibi 2-1 öne geçiren gole imza atmıştı.

Burak Yılmaz'dan 19. gol



Karşılaşmanın son bölümünde takımını 2-0 öne geçiren golü kaydeden Burak Yılmaz bu sezon 19. golüne ulaştı.

Takımının 3. golünü kaydeden Dame N'Doye ise bu sezon 4. golünü attı.

Teleset Mobilya Akhisarspor'un galibiyet serisi sona erdi

Trabzonspor maçına kadar son 4 müsabakayı galibiyetle kapatan Teleset Mobilya Akhisarspor'un galibiyet serisi Trabzonspor maçıyla sona erdi. 33 puanda kalan yeşil-siyahlı ekip 25. haftayı 10. sırada kapattı.

Muhabir: Ali Korkmaz