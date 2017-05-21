﻿
Spor:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

21 Mayıs 2017 Pazar 10:15

Trabzonspor-Başakşehir'le karşılaşıyor

Trabzonspor-Başakşehir'le karşılaşıyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Trabzonspor-Başakşehir'le karşılaşıyor
   Medical Park Arena’da oynanacak ve yarın saat 19.00’da başlayacak mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. beIN SPORTS 1’den naklen yayınlanacak.
Süper Lig’de lider Beşiktaş’ın bir maç eksiği ile 5 puan gerisinde ikinci sırada haftaya giren turuncu-lacivertli ekip, Trabzon deplasmanında kazanarak şampiyonluk iddiasını sürdürmek istiyor. Trabzonspor ise Medipol Başakşehir’i mağlup ederek, UEFA Avrupa Ligi’ne katılma yolunda önemli bir engeli aşmanın peşinde.
Medipol Başakşehir’de Edin Visca, Alparslan Erdem, Bekir İrtegün ve Samuel Holmen, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı bulunan bu 4 futbolcu, yarınki maçta kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 33. haftadaki Adanaspor maçında oynayamayacak.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Medipol BaşakşehirTrabzonspor
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şenol Güneş “Dualarım Fenerbahçe ile beraber” Şenol Güneş “Dualarım Fenerbahçe ile beraber”
Fenerbahçe Şampiyonluk maçına çıkıyor Fenerbahçe Şampiyonluk maçına çıkıyor
Beşiktaş 4- Kasımpaşa 1 Beşiktaş 4- Kasımpaşa 1
Galatasaray 2- Osmanlıspor  0 Galatasaray 2- Osmanlıspor  0
Fenerbahçe finalde... Fenerbahçe finalde...
Olympiakos finalde Olympiakos finalde
Yukarı Çık

Şenol Güneş “Dualarım Fenerbahçe ile beraber”
 THY Euroleague Final Four’da Olympiakos ile bu akşam final maçına çıkacak olan Fenerbahçe’ye Beşiktaş...

Haberi Oku