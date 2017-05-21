Trabzonspor-Başakşehir'le karşılaşıyor

Medical Park Arena’da oynanacak ve yarın saat 19.00’da başlayacak mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. beIN SPORTS 1’den naklen yayınlanacak.
Süper Lig’de lider Beşiktaş’ın bir maç eksiği ile 5 puan gerisinde ikinci sırada haftaya giren turuncu-lacivertli ekip, Trabzon deplasmanında kazanarak şampiyonluk iddiasını sürdürmek istiyor. Trabzonspor ise Medipol Başakşehir’i mağlup ederek, UEFA Avrupa Ligi’ne katılma yolunda önemli bir engeli aşmanın peşinde.
Medipol Başakşehir’de Edin Visca, Alparslan Erdem, Bekir İrtegün ve Samuel Holmen, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı bulunan bu 4 futbolcu, yarınki maçta kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 33. haftadaki Adanaspor maçında oynayamayacak.