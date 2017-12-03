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Trabzonspor ile Antalyaspor 43. randevuda

Trabzonspor ile Antalyaspor, yarın yapacakları maçla ligde 43. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 42 lig maçında bordo-mavililerin galibiyetlerde 25-8 üstünlüğü bulunuyor.

Trabzonspor ile Antalyaspor 43. randevuda

Trabzonspor ile Antalyaspor, yarın yapacakları maçla ligde 43. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 42 lig maçında bordo-mavililerin galibiyetlerde 25-8 üstünlüğü bulunuyor.

03 Aralık 2017 Pazar 12:04
Trabzonspor ile Antalyaspor 43. randevuda

TRABZON (AA) - Trabzonspor ile Antalyaspor, yarın yapacakları maçla ligde 43. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 42 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 25-8 üstünlüğü bulunuyor, 9 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, söz konusu maçlarda 74 gol atarken, kalesinde 41 gol gördü.

Trabzon'daki maçlar

Trabzonspor, rakibiyle sahasında oynadığı 21 maçta 13 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.

Bordo-mavililer, bu maçlarda 43 gol atarken 17 gol yedi.

Geçen sezon Trabzon'da 1-0 kazanan Akdeniz temsilcisi, deplasmanda 11 maçın ardından galibiyet sevinci yaşamıştı.

Öte yandan iki takım arasındaki maçlarda en farklı skorlu galibiyeti Antalyaspor, 2015-2016 sezonunda sahasında 7-0'lık sonuçla elde etti. Trabzonspor, bu karşılaşmada tarihinin en farklı yenilgilerinden birini aldı.

Muhabir: Selçuk Kılıç

Son Güncelleme: 03.12.2017 09:13
Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporSüper LiğSporFutbolAntalyaspor
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