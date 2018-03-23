Türk hakemler milli maçlarda görev yapacak

İSTANBUL (AA) - FIFA kokartlı hakemler Mete Kalkavan, Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya ile yardımcıları, Antalya'da oynanacak özel milli maçlarda görev alacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Mete Kalkavan, Finlandiya ile Makedonya arasında bu akşam oynanacak hazırlık maçını yönetecek. Antalya Gloria Sports Arena'da saat 19.00'da başlayacak mücadelede Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

Hüseyin Göçek ise 26 Mart Pazartesi günü Finlandiya'nın Malta ile oynayacağı hazırlık maçında düdük çalacak. Antalya Gloria Sports Arena'da saat 19.00'da oynanacak karşılaşmada Göçek'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Serkan Olguncan yapacak. Alper Ulusoy da dördüncü hakem olarak görev alacak.

Azerbaycan ile Makedonya arasında 27 Mart Salı günü Antalya Mardan Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak özel maçı da Halis Özkahya yönetecek. Özkahya'nın yardımcıları ise Kemal Yılmaz ve Kerem Ersoy olacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Ali Palabıyık yapacak.

Muhabir: Hüseyin Eroğul