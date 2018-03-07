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UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu başlıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı, yarın oynanacak maçlarla başlayacak. Son 16 turunda yarın İngiltere'nin Arsenal takımı İtalyan temsilcisi Milan'a konuk olacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu başlıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı, yarın oynanacak maçlarla başlayacak. Son 16 turunda yarın İngiltere'nin Arsenal takımı İtalyan temsilcisi Milan'a konuk olacak.

07 Mart 2018 Çarşamba 14:27
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu başlıyor

İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda yarın son 16 turu ilk maçları yapılacak.

Sekiz mücadelenin oynanacağı gecenin öne çıkan maçında İngiliz ekibi Arsenal, deplasmanda İtalya'nın Milan takımına konuk olacak.

Çeyrek finale yükselen takımlar, 15 Mart Perşembe günü yapılacak rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.

Maçların programı şöyle:

21.00 Atletico Madrid (İspanya) - Lokomotiv Moskova (Rusya)

21.00 CSKA Moskova (Rusya) - Olympique Lyon (Fransa)

21.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Salzburg (Avusturya)

21.00 Milan (İtalya) - Arsenal (İngiltere)

23.05 Lazio (İtalya) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

23.05 Olympique Marsilya (Fransa) - Athletic Bilbao (İspanya)

23.05 Leipzig (Almanya) - Zenit (Rusya)

23.05 Sporting Lizbon (Portekiz) - Viktoria Plzen (Çekya)

Muhabir: Yunus Kaymaz

Son Güncelleme: 07.03.2018 12:00
Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa LigiSporSon 16 TuruMilanArsenal
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