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UEFA, EURO 2024'ü Almanya'ya Verdi
UEFA, EURO 2024'ü Almanya'ya Verdi
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UEFA, EURO 2024'ü Almanya'ya Verdi

 EURO 20242e ev sahipliğini Almanya yapacak

UEFA, EURO 2024'ü Almanya'ya Verdi

 EURO 20242e ev sahipliğini Almanya yapacak

27 Eylül 2018 Perşembe 18:40
UEFA, EURO 2024'ü Almanya'ya Verdi

  UEFA, EURO 2024Almanya'ya Verdi

   EURO 20242e ev sahipliğini Almanya yapacak.EURO 2024'e ev sahipliği yapma hakkı kazanan ülke, UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde belli oldu. Türkiye ve Almanya'nın aday ülkeler olduğu yarışmada kullanılan oylar sonrasında Almanya'nın EURO 2024'ü düzenlemesine karar verildi.

Türkiye adına sunumları, TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in yanı sıra, TFF başkan vekilleri Servet Yardımcı ve Nihat Özdemir, yönetim kurulu üyesi Cengiz Zülfikaroğlu, genel sekreter Kadir Kardaş, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Türkiye'nin adaylık elçisi Ampute Milli Takımı oyuncusu Barış Telli ile Beşiktaş Kadın Futbol Takımı oyuncusu Jessica O'Rourke Çarmıklı yaptı.UEFA başkan ve yardımcıları ile UEFA yönetim kurulu üyeleri, Türkiye ile Almanya arasında bir seçim yaparak EURO 2024'ün ev sahibini belirledi. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, başkan yardımcıları İsveçli Karl-Erik Nilsson, Portekizli Fernando Gomes, Ukraynalı Grigoriy Surkis, İtalyan Michele Uva ve İngiliz David Gill ile UEFA yönetim kurulu üyeleri Polonyalı Zbigniew Boniek, Macar Sandor Csanyi, İrlandalı John Delaney, İsviçreli Peter Gillieron, Fransız Florence Hardouin, Bulgar Borislav Mihaylov, İspanyol Juan Luis Larrea Sarobe, Hırvat Davor Suker, Hollandalı Michael van Praag, İtalyan Andrea Agnelli, İngiliz Ivan Gazidis seçimde oy kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Euro 2024Almanya
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