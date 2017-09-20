Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 26°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
105324
ALTIN
146.596
DOLAR
3.4727
STERLİN
4.7284
EURO
4.1687
Real Madrid ligde ilk yenilgisini aldı
Real Madrid ligde ilk yenilgisini...
Efsane antrenör Ivkovic jübile yaptı
Efsane antrenör Ivkovic jübile yaptı
UEFA Uluslar Ligi'nin formatı onaylandı
UEFA Uluslar Ligi'nin formatı onaylandı
Fas'ta Türk sporculardan Türkiye rekoru
Fas'ta Türk sporculardan Türkiye rekoru
TTF Kulüp Lisans Kurulu 8 takımın 3 puanını sildi
TTF Kulüp Lisans Kurulu 8...

UEFA Uluslar Ligi'nin formatı onaylandı

UEFA, ilk kez 2018'de düzenlenecek UEFA Uluslar Ligi'nin formatının onaylandığını duyurdu.

UEFA Uluslar Ligi'nin formatı onaylandı

UEFA, ilk kez 2018'de düzenlenecek UEFA Uluslar Ligi'nin formatının onaylandığını duyurdu.

20 Eylül 2017 Çarşamba 23:32
UEFA Uluslar Ligi'nin formatı onaylandı

İSTANBUL (AA) - UEFA, ilk kez 2018'de düzenlenecek UEFA Uluslar Ligi'nin formatının onaylandığını duyurdu.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Eylül 2018'de başlayacak ligin kural ve yönetmeliklerinin onaylandığı bildirildi. Açıklamada, turnuva logosunun da belirlendiği kaydedildi.

UEFA Uluslar Ligi formatı

Uluslar Ligi statüsüne göre UEFA'ya üye 55 ülke öncelikle dört küme oluşturacak.

Birinci kümede 12, ikinci kümede 12, üçüncü kümede 15, dördüncü kümede 16 ülkenin milli takımları yer alacak. Küme A ve B'de oluşturulacak dört grupta üçer ülke mücadele edecek. Küme C'de bir grupta üç ülke, diğer üç grupta dörder ülke boy gösterecek. Küme D'de bulunan dört grupta ise dörder ülke yer alacak.

Avrupa Şampiyonası'na katılım hakkı sağlayacak

Uluslar Ligi aynı zamanda, Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılım hakkı sağlaması açısından da önem taşıyacak.

Avrupa Şampiyonası elemeleri yine 10 grupta oynanmaya devam edecek ve yine gruplarda ilk iki sırayı alan ülkeler finallere katılmaya hak kazanacak. Ancak 24 ülkenin mücadele edeceği Avrupa Şampiyonası finallerine kalacak son dört takım, Uluslar Ligi'nin dört kümesinden çıkacak.

Kümelerinde Avrupa Şampiyonası finallerine kalamamış ülkeler, kendi aralarında play-off maçları yapacak ve son 4 takım Avrupa Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazanacak.

Turnuva tarihleri

UEFA Uluslar Ligi'nde maçlar 2018'in eylül ayında başlayacak.

2020 Avrupa Şampiyonası finallerine katılacak son 4 ülkeyi belirleyecek Uluslar Ligi play-off maçları ise 2020'nin mart ayında oynanacak.

Öte yandan, ülkeleri Uluslar Ligi'ndeki kümelere yerleştirmede, UEFA'nın milli takımlar sıralama sistemi kullanılacak.

Muhabir: Serhat Bağbars

Son Güncelleme: 21.09.2017 09:15
Anahtar Kelimeler:
UEFA Uluslar LigiUEFASporFutbolFormat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Real Madrid ligde ilk yenilgisini aldı
Real Madrid ligde ilk yenilgisini aldı
Efsane antrenör Ivkovic jübile yaptı
Efsane antrenör Ivkovic jübile yaptı
Fas'ta Türk sporculardan Türkiye rekoru
Fas'ta Türk sporculardan Türkiye rekoru
TTF Kulüp Lisans Kurulu 8 takımın 3 puanını sildi
TTF Kulüp Lisans Kurulu 8 takımın 3 puanını sildi
Beşiktaş, PFDK'ya sevk edildi
Beşiktaş, PFDK'ya sevk edildi
UEFA Süper Kupa maçı İstanbul'da oynanacak
UEFA Süper Kupa maçı İstanbul'da oynanacak
İpek Soylu ikinci turda veda etti
İpek Soylu ikinci turda veda etti
Galatasaray'dan anlamlı iş birliği
Galatasaray'dan anlamlı iş birliği

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim