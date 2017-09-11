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UEFA'dan Özçiğdem, Nur ve Sarvan'a görev

UEFA, FIFA kokartlı Türk kadın hakem Meliz Özçiğdem, Kadın Bölgesel Yardımcı Hakem Gülşah Nur Şen ve UEFA gözlemcisi Oğuz Sarvan'a görev verdi.

UEFA'dan Özçiğdem, Nur ve Sarvan'a görev

UEFA, FIFA kokartlı Türk kadın hakem Meliz Özçiğdem, Kadın Bölgesel Yardımcı Hakem Gülşah Nur Şen ve UEFA gözlemcisi Oğuz Sarvan'a görev verdi.

11 Eylül 2017 Pazartesi 15:35
UEFA'dan Özçiğdem, Nur ve Sarvan'a görev

İSTANBUL (AA) - FIFA kokartlı Türk kadın hakem Meliz Özçiğdem ve Kadın Bölgesel Yardımcı Hakem Gülşah Nur Şen, 12-18 Eylül tarihlerinde Almanya'da oynanacak 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası 2018 Elemeleri 1. Grup maçlarında görev alacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Özçiğdem, yarın oynanacak, Almanya-Kosova ve 18 Eylül Pazartesi günü oynanacak Kosova-Karadağ müsabakalarında hakem, Gülşah Nur Şen ise yardımcı hakem olarak görev yapacak.

15 Eylül Cuma günü oynanacak Almanya-Karadağ maçında ise Melis Özçiğdem 4. hakem, Gülşah Nur Şen'de yardımcı hakem görevini üstlenecek.

Oğuz Sarvan'a görev

UEFA gözlemcisi Oğuz Sarvan ise Almanya'nın Bayern Münih ile Belçika'nın Anderlecht takımları arasında yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi B grubu maçında hakem gözlemcisi olacak.

Almanya'nın Münih şehrindeki Allianz Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 21.45'da başlayacak.

Muhabir: Emrah Oktay

Anahtar Kelimeler:
Gülşah Nur ŞenMelis ÖzçiğdemOğuz SarvanSpor
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