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18 Ocak 2017 Çarşamba 14:44

Ümraniyespor bir üst turda

Ziraat Türkiye Kupası'nd deplasmanda Aydınspor'la karşılaşan ve karşılaşmayı 1-0 gelip tamamlayan Ümraniyespor bir üst tura çıkmayı garantiledi.

Ümraniyespor bir üst turda
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Ümraniyespor bir üst turda
   Ziraat Türkiye Kupası'nd deplasmanda Aydınspor'la karşılaşan ve karşılaşmayı 1-0 gelip tamamlayan Ümraniyespor bir üst tura çıkmayı garantiledi.Ümraniyespor'u galibiyete taşıyan gol 40.dakikada Abdullah'tan geldi.Puanını 9'a çıkaran ve grubunda lider olan Ümraniyespor'u 8 puanla dün Bursaspor'u deplasmanda 4-1 yenen Akhisar Belediyespor izliyor.Bursaspor ve Aydınspor 5'şer puanda kaldılar.

 
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Ziraat Türkiye KupasıÜmraniyespor
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