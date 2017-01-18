Ziraat Türkiye Kupası'nd deplasmanda Aydınspor'la karşılaşan ve karşılaşmayı 1-0 gelip tamamlayan Ümraniyespor bir üst tura çıkmayı garantiledi.Ümraniyespor'u galibiyete taşıyan gol 40.dakikada Abdullah'tan geldi.Puanını 9'a çıkaran ve grubunda lider olan Ümraniyespor'u 8 puanla dün Bursaspor'u deplasmanda 4-1 yenen Akhisar Belediyespor izliyor.Bursaspor ve Aydınspor 5'şer puanda kaldılar.
Ümraniyespor bir üst turda
Ziraat Türkiye Kupası'nd deplasmanda Aydınspor'la karşılaşan ve karşılaşmayı 1-0 gelip tamamlayan Ümraniyespor bir üst tura çıkmayı garantiledi.
Ziraat Türkiye Kupası'nd deplasmanda Aydınspor'la karşılaşan ve karşılaşmayı 1-0 gelip tamamlayan Ümraniyespor bir üst tura çıkmayı garantiledi.Ümraniyespor'u galibiyete taşıyan gol 40.dakikada Abdullah'tan geldi.Puanını 9'a çıkaran ve grubunda lider olan Ümraniyespor'u 8 puanla dün Bursaspor'u deplasmanda 4-1 yenen Akhisar Belediyespor izliyor.Bursaspor ve Aydınspor 5'şer puanda kaldılar.