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14 Ocak 2017 Cumartesi 13:36

Ümraniyespor,Balıkesirspor maçı ertelendi

   Ümraniyespor-Balıkesirspor arasında oynanacak karşılaşma sahanın futbol oynamaya elverişli olmaması nedeniyle yarın aynı saate ertelendi.

Ümraniyespor,Balıkesirspor maçı ertelendi
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Ümraniyespor,Balıkesirspor maçı ertelendi

   Ümraniyespor-Balıkesirspor arasında oynanacak karşılaşma sahanın futbol oynamaya elverişli olmaması nedeniyle yarın aynı saate ertelendi.
   Ümraniye Belediye Şehir Stad’ında bugün saat 13.00’te oynanması gerkeen karşılaşma hakem Özgüç Türkalp’in zeminde yaptığı inceleme sonucunda ,sahanın futbol oynamaya elverişli halde olmamamsı nedeniyle Pazar gününe ertelenmesi yönünde karar verdi.
   Erteleme kararının ardından takımlar ,statdan ayrıldı.Balıkesirspor Basın Sözcüsü Alp Kaan dün yaptığı açıklamada “Burada maç flan oynanmaz 15 santim çökme var,sakatlık yüzde yüz” demişti.
   TFF 1.Lig’de ertelenen karşılaşma öncesi Ümraniyespor 23 puanla 7.,Balıkesirspor ise 24 puanla 6. sırada yer alıyordu.
 
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Anahtar Kelimeler
ÜmraniyesporBalıkesirspor
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