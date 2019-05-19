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Umutlar son haftaya kaldı

 Bursaspor ve Göztepe  berabere kalarak Süper Lig'de kalma şamsını son haftaya taşıdılar.

Umutlar son haftaya kaldı

 Bursaspor ve Göztepe  berabere kalarak Süper Lig'de kalma şamsını son haftaya taşıdılar.

19 Mayıs 2019 Pazar 18:05
Umutlar son haftaya kaldı

Umutlar son haftaya kaldı

   Bursaspor ve Göztepe  berabere kalarak Süper Lig'de kalma şamsını son haftaya taşıdılar.Spor Toto Süper Lig 33. hafta karşılaşmasında Bursaspor sahasında İzmir ekibi Göztepe’yi konuk etti. Nefes kesen mücadele 0-0’lık beraberlikle sona ererken maça damga vuran pozisyonlar yaşandı.

İlk yarısı gergin bir ortamda geçen maçın 11. dakikasında Göztepe’nin Alpaslan Öztürk ile bulduğu gol ‘VAR’ kararı sonrasında iptal edildi ve ilk yarı 0-0’lık beraberlikle sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Göztepe 52. dakikada kazanılan penaltı vuruşunu Deniz Kadah’la değerlendiremezken genç kaleci Okan Kocuk’un kurtarışı takımına hayat verdi.

Toplam yüzde 65 topa sahip oranına sahip olmasına rağmen net pozisyona girme konusunda sıkıntılar yaşayan ev sahibi Bursaspor, bir türlü aradığı net fırsatı yakalayamadı.

Dakikalar 72’yi gösterdiğinde Göztepe Halil Akbunar ile yeniden gol sevinci yaşadı ancak asisti yapan Serdar Gürler’in topla buluşmadan önce ofsaytta olduğu ‘VAR’ ile tespit edilince gol kararı bir kez daha iptal edildi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 0-0’lık beraberlikle sona erdi ve kümede kalma mücadelesi son haftaya taşınmış oldu.

Bu sonuçla Göztepe 35 puanla 15. sırada yer alırken, 34 puana ulaşan Bursaspor 16. sırada kaldı.

Göztepe son hafta maçında sahasında Ankaragücü’nü ağırlarken Bursaspor deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile mücadele edecek.

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Anahtar Kelimeler:
BursasporGöztepe
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