FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde Brezilya'nın Rexona-Sesc takımını 3-0 mağlup eden VakıfBank, şampiyon oldu.

Vakıfbank Voleybol'de 2. kez dünya şampiyonu oldu

2017 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde Brezilya temsilcisiile karşılaşanşampiyonu, rakibini 3-0'la (25-19, 25-21 ve 25-21) geçerek 2013’ten sonra tarihinin ikinci Dünya Şampiyonluğu’na erişti. Sarı-siyahlılar böylece müzelerine 8. uluslararası kupasını da götürmüş oldu.VakıfBank daha önce, 3 Şampiyonlar Ligi, 2 Dünya Kulüpler Şampiyonası, 1 Avrupa Challenge Kupası, 1 Avrupa Top Teams Kupası kazanmıştı.: Green Arena Kobe: Jiang Liu (Çin), Patricia Rolf (ABD): Zhu, Kübra Akman, Slöetjes, Naz Aydemir Akyol, Hill, Rasic (Hatice Gizem Örge, Gözde Kırdar, Cansu Çetin, Cansu Özbay): Guimaraes, Barreto, Pavao, Ratzke, Carolina Da Silva, Costa (Oliveira, Francine Da Silva, Bidias, Adao): 85 dakika (27, 29, 29)