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14 Mayıs 2017 Pazar 17:05

Vakıfbank Voleybol'de 2. kez dünya şampiyonu oldu

FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde Brezilya'nın Rexona-Sesc takımını 3-0 mağlup eden VakıfBank, şampiyon oldu.

Vakıfbank Voleybol'de 2. kez dünya şampiyonu oldu
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Vakıfbank Voleybol'de 2. kez dünya şampiyonu oldu

2017 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde Brezilya temsilcisi Rexona SESC ile karşılaşan 2017 CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu VakıfBank, rakibini 3-0'la (25-19, 25-21 ve 25-21) geçerek 2013’ten sonra tarihinin ikinci Dünya Şampiyonluğu’na erişti. Sarı-siyahlılar böylece müzelerine 8. uluslararası kupasını da götürmüş oldu.


VakıfBank daha önce, 3 Şampiyonlar Ligi, 2 Dünya Kulüpler Şampiyonası, 1 Avrupa Challenge Kupası, 1 Avrupa Top Teams Kupası kazanmıştı.

VakıfBank- Rexona-Sesc:3- 0

Salon: Green Arena Kobe

Hakemler: Jiang Liu (Çin), Patricia Rolf (ABD)

VakıfBank: Zhu, Kübra Akman, Slöetjes, Naz Aydemir Akyol, Hill, Rasic (Hatice Gizem Örge, Gözde Kırdar, Cansu Çetin, Cansu Özbay)

Rexona-Sesc: Guimaraes, Barreto, Pavao, Ratzke, Carolina Da Silva, Costa (Oliveira, Francine Da Silva, Bidias, Adao)

Setler: 25-19, 25-21, 25-21

Süre: 85 dakika (27, 29, 29)
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