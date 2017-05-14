Vakıfbank Voleybol'de 2. kez dünya şampiyonu oldu

2017 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde Brezilya temsilcisi Rexona SESC ile karşılaşan 2017 CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu VakıfBank, rakibini 3-0'la (25-19, 25-21 ve 25-21) geçerek 2013’ten sonra tarihinin ikinci Dünya Şampiyonluğu’na erişti. Sarı-siyahlılar böylece müzelerine 8. uluslararası kupasını da götürmüş oldu.
VakıfBank daha önce, 3 Şampiyonlar Ligi, 2 Dünya Kulüpler Şampiyonası, 1 Avrupa Challenge Kupası, 1 Avrupa Top Teams Kupası kazanmıştı.
VakıfBank- Rexona-Sesc:3- 0
Salon: Green Arena Kobe
Hakemler: Jiang Liu (Çin), Patricia Rolf (ABD)
VakıfBank: Zhu, Kübra Akman, Slöetjes, Naz Aydemir Akyol, Hill, Rasic (Hatice Gizem Örge, Gözde Kırdar, Cansu Çetin, Cansu Özbay)
Rexona-Sesc: Guimaraes, Barreto, Pavao, Ratzke, Carolina Da Silva, Costa (Oliveira, Francine Da Silva, Bidias, Adao)
Setler: 25-19, 25-21, 25-21
Süre: 85 dakika (27, 29, 29)