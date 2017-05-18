Volkan Şen'in tuvalet molası maça damga vurdu

Fenerbahçeli futbolcu Volkan Şen uzatma devresi biter bitmez soyunma odasına koştu.Herkes birşey oldu diye merak ederken maçın hakemi maçı başlatmak için Volkan Şen’in tuvaletten gelmesini bekledi.Advocaat, 90. dakikada Van Persie’nin yerine öğrencisini oyuna soktu. Başarılı oyuncu, uzatmaların ilk devresi biter bitmez tuvalet ihtiyacını gidermek için soyunma odasında aldı. Normalde uzatmalardaki devre arasında bekleme olmaz, sadece takımlar saha değiştirirdi. Ancak Şen’in tuvalet molası nedeniyle Halil Umut Meler, ikinci yarıyı gecikmeli başlattı.