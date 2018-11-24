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West Ham 0 -Manchester City 4

 Manchester City deplasmanda 4-0 gibi rahat kazanarak liderliğini sürdürdü.

West Ham 0 -Manchester City 4

 Manchester City deplasmanda 4-0 gibi rahat kazanarak liderliğini sürdürdü.

24 Kasım 2018 Cumartesi 21:22
West Ham 0 -Manchester City 4

West Ham 0 -Manchester City 4

   Manchester City deplasmanda 4-0 gibi rahat kazanarak liderliğini sürdürdü. Premier Lig'de rakip tanımayan Manchester City, West Ham deplasmanında 4-0'la çok rahat bir galibiyet elde etti. Manchester City, 11. dakikada David Silva ile öne geçtiği maçta 19'da Sterling ile farkı ikiye çıkardı. İlk yarının skorunu belirleyen isim 39'da Sane oldu. Sane 90. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve maçın sonucunu 3-0 olarak ilan eden isim oldu. Manchester City, böylece 35 puana yükselip liderliğini devam ettirdi. 

Manchester United 0- Crystal Palace

    Günün bir diğer maçında Manchester United, Crystal Palace'si ağırladı.Manchester United evinde puan kaybetmeye devam ediyor.Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında sahasında Crystal Palace ile 0-0 berabere kaldı ve haftayı 1 puanla kapattı.İlk yarıda daha etkili olan taraf Manchester United olmasına rağmen aradığı golü bulamayan ev sahibi ekip devreye 0-0 eşitlikle girdi.İkinci yarıda daha dengeli bir oyuna sahne olurken her iki takımda skoru değiştirmeyi başaramayınca karşılaşma başladığı gibi 0-0 eşitlikle sona erdi.

   Bu sonuçla Manchester United puanını 21'e Crystal Palace ise 9'a yükseltti.

Anahtar Kelimeler:
West HamManchester UnitedManchester CityCrystal Palace
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