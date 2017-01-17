Ziraat Türkiye Kupası 5. Hafta maç Programı

Ziraat Türkiye Kuğası 5. Hafta maç programı açıklandı.Programa göre maçlar Salı(Bugün),Çarşamba,Perşembe oynanacak.Açıklanan maç programına göre maçların oynanacağı günler ve maç saatleri şöyle;Anagold 24 Erzincanspor-Tuzlaspor Erzincan 13 Şubat 12.00Boluspor-Kayserispor Bolu Atatürk 12.00İnagölspor-Çaykur Rizespor A.Ş. İnegöl İlçe 14.00Atiker Konyaspor-Kızılcabölükspor Konya B.Ş.Bld. 17.00Bursaspor-Akhisar Belediyespor Bursa B.Ş.Bld. 17.45Elaziğspor-Galatasaray A.Ş. Elazığ Atatürk 19.45Amed Sportif -Menemen Belediye Seyrantepe Spor Kamp. 12.00Aydınspor 1923-Ümraniyespor Adnan Menderes 14.00Gümüşhanespor-Trabzonspor Gümüşhane Yenişehir 14.00Göztepe A.Ş.-Sivasspor Bornova 16.00Kasımpaşa A.Ş.-Sancaktepe B.spor Recep Tayyip Erdoğan 18.00Gençlerbirliği-Fenerbahçe Ankara 19 Mayıs 20.00Kırklarelispor-Şanlıurfaspor Kırklareli Atatürk 13.00Gaziantepspor-Osmanlıspor 16.00Beşiktaş A.Ş.-Darıca Gençlerbirliği Vodafone Arena 18.00Medipol Başakşehir-Yeni Amasyaspor Fatih Terim 20.00

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