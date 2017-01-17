Ziraat Türkiye Kupası 5. Hafta maç Programı

Ziraat Türkiye Kuğası 5. Hafta maç programı açıklandı.Programa göre maçlar Salı(Bugün),Çarşamba,Perşembe oynanacak.
Açıklanan maç programına göre maçların oynanacağı günler ve maç saatleri şöyle;
17.01.2017 Salı (Bugün) Stad Maç Saati
Anagold 24 Erzincanspor-Tuzlaspor Erzincan 13 Şubat 12.00
Boluspor-Kayserispor Bolu Atatürk 12.00
İnagölspor-Çaykur Rizespor A.Ş. İnegöl İlçe 14.00
Atiker Konyaspor-Kızılcabölükspor Konya B.Ş.Bld. 17.00
Bursaspor-Akhisar Belediyespor Bursa B.Ş.Bld. 17.45
Elaziğspor-Galatasaray A.Ş. Elazığ Atatürk 19.45
18.01.2017 Çarşamba Stad Maç Saati
Amed Sportif -Menemen Belediye Seyrantepe Spor Kamp. 12.00
Aydınspor 1923-Ümraniyespor Adnan Menderes 14.00
Gümüşhanespor-Trabzonspor Gümüşhane Yenişehir 14.00
Göztepe A.Ş.-Sivasspor Bornova 16.00
Kasımpaşa A.Ş.-Sancaktepe B.spor Recep Tayyip Erdoğan 18.00
Gençlerbirliği-Fenerbahçe Ankara 19 Mayıs 20.00
19.01.2017 Perşembe Stad Maç Saati
Kırklarelispor-Şanlıurfaspor Kırklareli Atatürk 13.00
Gaziantepspor-Osmanlıspor 16.00
Beşiktaş A.Ş.-Darıca Gençlerbirliği Vodafone Arena 18.00
Medipol Başakşehir-Yeni Amasyaspor Fatih Terim 20.00