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17 Ocak 2017 Salı 08:52

Ziraat Türkiye Kupası 5. Hafta maç Programı

Ziraat Türkiye Kuğası 5. Hafta maç programı açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Hafta maç Programı
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Ziraat Türkiye Kupası 5. Hafta maç Programı
   Ziraat Türkiye Kuğası 5. Hafta maç programı açıklandı.Programa göre maçlar Salı(Bugün),Çarşamba,Perşembe oynanacak.
  Açıklanan maç programına göre maçların oynanacağı günler ve maç saatleri şöyle;
17.01.2017 Salı (Bugün)                           Stad                            Maç Saati
Anagold 24 Erzincanspor-Tuzlaspor       Erzincan 13 Şubat           12.00
Boluspor-Kayserispor                              Bolu Atatürk                     12.00
İnagölspor-Çaykur Rizespor A.Ş.            İnegöl İlçe                        14.00
Atiker Konyaspor-Kızılcabölükspor         Konya B.Ş.Bld.                 17.00
Bursaspor-Akhisar Belediyespor             Bursa B.Ş.Bld.                 17.45
Elaziğspor-Galatasaray A.Ş.                   Elazığ Atatürk                   19.45

18.01.2017 Çarşamba                             Stad                               Maç Saati
Amed Sportif -Menemen Belediye         Seyrantepe Spor Kamp.     12.00
Aydınspor 1923-Ümraniyespor              Adnan Menderes                14.00
Gümüşhanespor-Trabzonspor              Gümüşhane Yenişehir          14.00
Göztepe A.Ş.-Sivasspor                        Bornova                               16.00 
Kasımpaşa A.Ş.-Sancaktepe B.spor     Recep Tayyip Erdoğan        18.00
Gençlerbirliği-Fenerbahçe                     Ankara 19 Mayıs                  20.00

19.01.2017 Perşembe                            Stad                                 Maç Saati
Kırklarelispor-Şanlıurfaspor                  Kırklareli Atatürk                   13.00
Gaziantepspor-Osmanlıspor                                                              16.00
Beşiktaş A.Ş.-Darıca Gençlerbirliği       Vodafone Arena                   18.00
Medipol Başakşehir-Yeni Amasyaspor  Fatih Terim                           20.00
 
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Ziraat Türkiye Kupası
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