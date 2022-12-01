Büyüt Hayallerini Projesinden büyük buluşma





İki günlük yoğun programına Tonya’da başlayan İmamoğlu, ayağının tozuyla horona durdu, köy okulundaki öğrencilerle buluştu. Üç ilçe, iki köy okulu, bir spor kulübünde kız çocuklarıyla ve öğrencilerle buluşan Dr. İmamoğlu, mesajını gezisinin son durağı olan Hasan Ali Yücel Beşikdüzü Kütüphanesi’nde verdi. İmamoğlu, “Siz büyük binalar yapabilirsiniz. Ancak orada nitelikli öğretmen ya da doktor yetiştiremezseniz o binaların içi bomboş kalır. Ülkemizin geleceğine yönelik adım atmak istiyorsak, vizyonumuzu geliştirmek istiyorsak bunun yolunun eğitimden geçtiğini bilmek zorundayız” dedi.

TONYA – ÇARŞIBAŞI - BEŞİKDÜZÜ / TRABZON

Kız çocuklarının inandığı ideallere ulaşmasını desteklemek için İBB İstanbul Vakfı’nın çatısı altında ‘Büyüt Hayallerini ‘projesini hayata geçiren Dr. Dilek Kaya İmamoğlu, ülke çapında sürdürdüğü buluşmalar kapsamında memleketi Trabzon’da ziyaretler gerçekleştirdi. 28-29 Kasım’daki iki günlük programında İmamoğlu’na İBB İstanbul Vakfı Genel Müdürü Perihan Yücel ve beraberindeki heyet eşlik etti.

TONYA’DAN ÇARŞIBAŞI’NA

İlk gününe Tonya ilçesinin Sayraç Mahallesi’nde bulunan Necmettin Karaduman İlkokulu ziyaretiyle başlayan İmamoğlu, okulda bulunan ilkokul 1,2,3 ve anaokulu öğrencileriyle buluştu. Öğrencilere ‘İlham Veren Adımlar’ kitabının yanı sıra okul çantası, kışlık malzeme ve kırtasiye seti hediye eden Dr. İmamoğlu, mahallelilerin karalahana sarması, mısır ekmeği ve kuymak gibi yöresel lezzetlerden oluşan sofra davetini kırmadı. İkram sonrası mahallelilerle okul bahçesinde sohbete koyulan İmamoğlu, horon çağrısını da geri çevirmedi, horona durdu.

Günün ikinci ziyaretini Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesinde bulunan Yavuz İlköğretim Okulu’na gerçekleştiren Dilek Kaya İmamoğlu, eğitim dönemiyle ilgili okul müdüründen bilgi aldı. İlk günün son buluşma noktası ise Çarşıbaşı ilçesinde faaliyet gösteren İskofya Spor Kulübü oldu. Trabzon ve bölgesindeki genç kızları alt yapısına kazandırarak ülke sporuna katkılar sunan kulüp ziyaretinde İmamoğlu, müzik ziyafetiyle karşılandı. Kemanda Ada ve gitarda Azra’nın resitalleri dinleyenleri mest etti. İskofya Spor Kulübü’nün genç sporcularına da ‘İlham Veren Adımlar’ kitabını armağan veren Dr. İmamoğlu, etrafına kümelenen minik, genç ve A Takım üyeleriyle sohbet etti.

BÖYLE MEKANLARIN SAYISINI ARTIRMALIYIZ

Dr. İmamoğlu, Trabzon’daki ikici gününde Beşikdüzü’ndeydi. Ağır yapısal problemi olan kültür varlığıyken restorasyon projesiyle yeniden Trabzon’a kazandırılan Hasan Ali Yücel Kütüphanesi ziyaretinde İmamoğlu’na Beşikdüzü Belediye Başkanı Ramis Uzun eşlik etti. Restorasyon projesi ile çatısından iç mekan döşemelerine kadar yenilenen Hasan Ali Yücel Beşikdüzü Kütüphanesi’nde ilçenin okullarında öğrenim gören çocuklarla buluştu. Buluşmasında öğrencilere seslenen Dr. İmamoğlu, kütüphanelerin şehirleri oluşturan unsurların başında geldiğini söyledi. Ülke çapında daha çok kütüphaneye ihtiyaç duyulduğunu belirten İmamoğlu, “Çocukların bilgiye ulaşabilme, sosyalleşme ihtiyacını kütüphaneler aracılığıyla sağlamak durumundayız. Kütüphaneler, okullar gibi birer eğitim kuruluşları. İsteriz ki mahallelerde, ilçelerde sayıları artsın” dedi.

NİTELİKLİ İNSAN YETİŞTİREMİYORSAK…

Eğitimin sonuç değil sebep olduğunun altını çizen Dr. İmamoğlu, “Siz büyük binalar yapabilirsiniz. Ancak orada nitelikli öğretmen ya da doktor yetiştiremezseniz o binaların içi bomboş kalır. Ülkemizin geleceğine yönelik adım atmak istiyorsak, vizyonumuzu geliştirmek istiyorsak bunun yolunun eğitimden geçtiğini bilmek zorundayız. Böyle güzel gençlerin, ışıl ışıl bakan çocukların gelip kitap okuyabilecek, tartışabileceği ders çalışabileceği mekanları çokça üretmemiz gerekiyor. Bu mekanı yapılmasında, kurgulanmasında emeği geçen herkese buradan teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

BEŞİKDÜZÜ’NE DE BU YAKIŞIRDI

İlçesinde konuklarına ev sahipliği yapan Beşikdüzü Belediye Başkanı Ramis Uzun da belediye olarak kütüphane için gerekli olan izinleri koruma kurulundan aldıklarını ifade etti. Uzun, “Sayın Ekrem İmamoğlu ve kıymetli eşi Dilek Kaya İmamoğlu'nun ortak eseri burada. Beşikdüzü için eğitimin, kültürün beşiği olan bu şehre böyle bir eser yakışırdı” dedi.