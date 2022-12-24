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Elektrik Dağıtım Sektörü Antalya’da Buluştu

TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilen elektrik dağıtım sektörü buluşmalarının ikincisi Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş (AEDAŞ) ev sahipliğinde Antalya’da yapıldı.

24 Aralık 2022 Cumartesi 14:45
Elektrik Dağıtım Sektörü Antalya’da Buluştu

Elektrik Dağıtım Sektörü Antalya’da Buluştu

 

Toplantıda, yıl içinde gerçekleştirilen yatırımlar, kırsal bölgelerdeki iyileştirmeler, GES projeleri, acil durum tedbirleri, çağrı merkezleri memnuniyeti anket sonuçları gibi konular ele alındı. 

 

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilen “II. Dağıtım Sektörü Buluşması”, 24 Aralık Cumartesi günü Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ)’nin ev sahipliğinde Antalya’da gerçekleştirildi. 

Toplantıda, TEDAŞ Genel Müdürü Ömer Sami Yapıcı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB), Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) ve Türkiye genelinde hizmet veren 21 elektrik dağıtım şirketinin üst düzey yöneticileri sektörün 2022 yılı çalışmalarını ve 2023 yılı planlamalarını değerlendirdi.

Akra Barut Otel’de dört oturum halinde düzenlenen toplantının açılışında konuşan TEDAŞ Genel Müdürü Ömer Sami Yapıcı, Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.’ ye ev sahipliği için teşekkür etti.  Elektrik dağıtım sektörünün bu vesile ile bir araya gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Yapıcı, “İlkini Başkent EDAŞ’ ın ev sahipliğiyle gerçekleştirdiğimiz dağıtım sektörü buluşmalarının ikincisinde, sektörümüzün değerli temsilcileriyle Antalya’ da birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Toplantımıza katılım sağlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB), Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER), dağıtım şirketlerimizin üst düzey yöneticileri ile dağıtım sektörü buluşmamızın ikincisine ev sahipliği yapan Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) yöneticilerine ve değerli çalışanlarına Kurumum ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Toplantımızın ülkemiz ve sektörümüz adına hayırlara vesile olmasını diliyorum.’’ dedi.

ACİL DURUM TEDBİRLERİ DE ELE ALINDI

Toplantının sabahki bölümünde Ekim 2022’de Ankara’da yapılan I. Dağıtım Sektörü Buluşması’nda ele alınan konularla ilgili atılan adımlar değerlendirildi. Ardından 2022 yılı şebeke yatırım tavan ve gerçekleşmeleri, planlı bakımlar, kırsal şebeke yatırımları ve iyileştirme çalışmaları, yıl içinde TEDAŞ’a yapılan proje onay ve kesin kabul başvuruları ile 2023 yılı planlamaları ele alındı. 

Toplantının öğleden sonraki oturumunda ise güneş elektrik santralleri (GES) çağrı mektupları, LED armatür kullanım değerleri, aydınlatma mobil takip uygulaması sonuçları, afet ve acil durum tedbirleri, EDAŞ Çağrı Merkezi Memnuniyeti Anket Sonuçları, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

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