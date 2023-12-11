İdrar kaçırma, idrarın kişinin isteği dışında kontrol edilemeden gelmesi durumunu ifade eder. Bu durum, kadın, erkek veya çocuk fark etmeksizin birçok bireyin karşılaşabileceği yaygın bir rahatsızlıktır. Bu nedenle, idrar kaçırma türleri, nedenleri ve tedavi yöntemleri hakkında detaylı bilgi sahibi olmak önemlidir.

İdrar kaçırma nedir?

İdrarın kontrolünden sorumlu organlar arasında mesane ve beyin bulunmaktadır. Mesane, idrarı depolayarak boşaltmaya hazır hale getirir. Pelvisin alt kısmındaki kaslar, mesaneyi tutar ve mesanenin uç kısmı sfinkter kasları ile kapatılmıştır. İdrarı vücuttan dışarı taşıyan üretra ise sfinkter kasları tarafından kapatıldığında idrar sızıntısı önlenir. Beyin, idrar yapmaya hazır olduğunda mesaneye bir sinyal gönderir. Ardından mesanedeki kaslar kasılır ve idrar üretra aracılığıyla atılır.

İdrara çıkma, tüm insanların temel fiziksel ihtiyaçlarından biridir ve bu süreçle gerçekleşir. Ancak, bu sistemin istenmeyen bir sorunu ortaya çıktığında, idrar kaçırma sorunu ortaya çıkar. Üriner inkontinans olarak da bilinen idrar kaçırma, zayıf mesane kontrolünü ifade eden bir terimdir. Bu sorun sadece tıbbi bir mesele değildir, aynı zamanda duygusal, psikolojik ve sosyal hayatı da olumsuz etkileyebilir.

Detay için: İdrar Kaçırma Tedavisi

İdrar kaçırma nedenleri nelerdir?

İdrar kaçırmanın birden çok nedeni bulunmaktadır; çeşitli faktörlerin etkisi altında ortaya çıkan bu durumun en yaygın sebepleri şunlardır;

Zayıf Pelvik Taban Kasları: Pelvik taban kasları, mesane ve üretranın desteklenmesinden sorumludur. Bu kaslar zayıflarsa, idrar kaçırma riski artabilir.

Pelvik taban kasları, mesane ve üretranın desteklenmesinden sorumludur. Bu kaslar zayıflarsa, idrar kaçırma riski artabilir. Hormonal Değişiklikler: Özellikle kadınlarda menopoz döneminde hormonal değişiklikler, idrar kaçırma sorununa yol açabilir. Hormon seviyelerindeki düşüş, pelvik kasların zayıflamasına neden olabilir.

Özellikle kadınlarda menopoz döneminde hormonal değişiklikler, idrar kaçırma sorununa yol açabilir. Hormon seviyelerindeki düşüş, pelvik kasların zayıflamasına neden olabilir. Nörolojik Sorunlar: Beyin ve sinir sistemini etkileyen durumlar, idrar kontrolünü olumsuz etkileyebilir. Bu duruma örnek olarak felç, MS (multipl skleroz) ve sinir sistemi hastalıkları verilebilir.

Beyin ve sinir sistemini etkileyen durumlar, idrar kontrolünü olumsuz etkileyebilir. Bu duruma örnek olarak felç, MS (multipl skleroz) ve sinir sistemi hastalıkları verilebilir. Prostat Sorunları: Erkeklerde, büyümüş prostat veya prostat ameliyatları sonrasında idrar kaçırma görülebilir. Prostatın mesaneye baskı yapması, idrarın düzenli olarak atılmasını engelleyebilir.

Erkeklerde, büyümüş prostat veya prostat ameliyatları sonrasında idrar kaçırma görülebilir. Prostatın mesaneye baskı yapması, idrarın düzenli olarak atılmasını engelleyebilir. Doğum ve Hamilelik: Hamilelik ve doğum, pelvik kasları etkileyebilir ve bu da idrar kaçırmaya neden olabilir.

Hamilelik ve doğum, pelvik kasları etkileyebilir ve bu da idrar kaçırmaya neden olabilir. Kronik Öksürük: Sürekli öksürük, karın içi basıncını artırarak pelvik taban kaslarını zorlayabilir ve idrar kaçırmaya sebep olabilir.

Sürekli öksürük, karın içi basıncını artırarak pelvik taban kaslarını zorlayabilir ve idrar kaçırmaya sebep olabilir. İlaçlar: Bazı ilaçlar, idrar kaçırma riskini artırabilir. Özellikle idrar yollarını etkileyen ilaçlar bu duruma neden olabilir.

Bazı ilaçlar, idrar kaçırma riskini artırabilir. Özellikle idrar yollarını etkileyen ilaçlar bu duruma neden olabilir. İrritabl Mesane Sendromu: Mesane üzerinde kontrol kaybına neden olan bir durum olan irritabl mesane sendromu, idrar kaçırmaya yol açabilir.

İdrar kaçırma tedavisi nasıl yapılır?

İdrar kaçırma tedavisi, altında yatan nedenlere, semptomların şiddetine ve bireyin genel sağlık durumuna bağlı olarak çeşitlilik gösterir. İşte idrar kaçırma tedavisinde kullanılan bazı yaygın yöntemler:

● Pelvik Taban Egzersizleri (Kegel Egzersizleri):

Pelvik taban kaslarını güçlendirmek, idrar kaçırma sorununu azaltabilir. Bu egzersizler, günlük yaşantıya kolayca entegre edilebilir.

● Fizyoterapi:

Bir fizyoterapist eşliğinde yapılan özel egzersiz programları, pelvik kaslarını güçlendirebilir ve idrar kaçırma semptomlarını iyileştirebilir.

● İlaçlar:

İdrar kaçırma durumuna bağlı olarak, doktorlar bazı ilaçları reçete edebilir. Bu ilaçlar genellikle mesane kontrolünü artırmaya yöneliktir.

● Cerrahi Müdahale:

Bazı durumlarda, özellikle prostat sorunları veya ciddi pelvik organ sarkmalarında, cerrahi müdahale gerekebilir.

● Biyofeedback ve Elektrostimülasyon:

Pelvik kaslarını doğru şekilde kullanmayı öğretmek ve güçlendirmek için biofeedback ve elektrostimülasyon yöntemleri kullanılabilir.

● Botulinum Toksin Enjeksiyonları:

Bazı durumlarda, idrar kaçırmayı azaltmak için mesane duvarına botulinum toksin enjeksiyonları yapılabilir.

● Üretral Bulking Maddeler:

Mesane çıkışındaki sfinkterin desteklenmesi amacıyla kullanılan dolgu maddeleri, idrar kaçırma tedavisinde uygulanabilir.

● İdrar Alışkanlıklarının Değiştirilmesi:

Tuvalet alışkanlıklarının düzenlenmesi, belirli zamanlarda tuvalete gitme alışkanlığının kazanılması ve sıvı alımının düzenlenmesi gibi basit değişikliklerle idrar kaçırma kontrol altına alınabilir.

İdrar kaçırma tedavisi, bireyin özel durumuna ve ihtiyaçlarına göre uyarlanmalıdır. Bu nedenle, bir sağlık profesyoneli ile görüşmek ve uygun tedavi seçeneklerini değerlendirmek önemlidir.

İdrar kaçırma tedavisinde ameliyat nasıl yapılır?

Problemin türüne ve şiddetine bağlı olarak gerçekleştirilen idrar kaçırma ameliyat türleri şunlardır:

Sling (Askı) Operasyonu (Trans-vajinal Bant - TVT): Bu işlemde, üretranın altına U şeklinde bir bant yerleştirilerek destek sağlanır. Genellikle vajina ve karın bölgesine yapılan küçük kesilerle gerçekleştirilen bu operasyon, idrar kaçırma sorununu hafifletmek için uygulanır.

Bu işlemde, üretranın altına U şeklinde bir bant yerleştirilerek destek sağlanır. Genellikle vajina ve karın bölgesine yapılan küçük kesilerle gerçekleştirilen bu operasyon, idrar kaçırma sorununu hafifletmek için uygulanır. Kolposüspansiyon: Mesane boynunu kaldırmak ve kasık kemiğine eklemek amacıyla dikişlerle gerçekleştirilen bir işlemdir. Bu işlem sırasında göbek çevresine küçük kesikler yapılması gerekebilir. Kolposüspansiyon, idrar kaçırma sorununu düzeltmek için kullanılan bir diğer cerrahi seçenektir.

Mesane boynunu kaldırmak ve kasık kemiğine eklemek amacıyla dikişlerle gerçekleştirilen bir işlemdir. Bu işlem sırasında göbek çevresine küçük kesikler yapılması gerekebilir. Kolposüspansiyon, idrar kaçırma sorununu düzeltmek için kullanılan bir diğer cerrahi seçenektir. Üretral Hacim Arttırıcı Prosedür: Bu yöntem, mesane kaslarını daha sıkı ve güçlü hale getirmek amacıyla özel maddelerin enjekte edilmesini içerir. Bu prosedür, idrar kaçırma sorununu tedavi etmek ve mesane kontrolünü artırmak için uygulanabilir.

İdrar kaçırma tedavisinde TVT ve TOT ameliyatları:

Stres tipi idrar kaçırma sorunlarında en etkili tedavi yöntemleri arasında TVT ve TOT ameliyatları bulunmaktadır. Bu uygulama, oldukça pratik bir şekilde spinal anestezi veya sedasyon altında gerçekleştirilebilir ve işlem sırasında karın bölgesine herhangi bir kesi yapılmaz.

Vajina bölgesinde, çıkışın yaklaşık 1 cm altına çok küçük bir kesi açılır. Bu kesi aracılığıyla üretra altına yerleştirilen ve obturator membrandan geçirilen Prolen yama kullanılarak, gevşeyen üretraya destek sağlanır.

Bu operasyon genellikle ortalama 20 dakika kadar sürer ve aynı zamanda diğer ameliyatlarla da kombin edilebilir. TOT ve TVT askı işleminden sonra dikişler kendiliğinden erir ve riskler neredeyse yok denecek kadar azdır. Aynı zamanda, idrar kaçırma tedavisinde bu operasyonun başarı oranı yüzde 80'lere kadar çıkabilir.

Sıkça Sorulan Sorular

İdrar kaçırma tedavisi nasıl başlar ve hangi adımları içerir?

İdrar kaçırma tedavisi, genellikle bir sağlık profesyoneli tarafından yapılan detaylı bir değerlendirme ile başlar. Bu değerlendirme, hastanın durumunu anlamak ve en uygun tedavi planını belirlemek için fiziksel muayene, hasta öyküsü ve gerekli görülen tıbbi testleri içerir.

Pelvik taban egzersizleri idrar kaçırma tedavisinde ne kadar etkilidir?

Pelvik taban egzersizleri, idrar kaçırma tedavisinde etkili bir rol oynayabilir. Bu egzersizler, pelvik taban kaslarını güçlendirmeye yönelik olduğu için özellikle stres tipi idrar kaçırmada faydalı olabilir. Ancak, her bireyin durumu farklıdır ve tedavi planı kişiselleştirilmelidir.

İlaçlar idrar kaçırma tedavisinde nasıl kullanılır?

İlaçlar, idrar kaçırma tedavisinde kullanılabilir. Bu ilaçlar genellikle mesane kontrolünü artırmaya yönelik olarak tasarlanır. Ancak, ilaç tedavisi de bireyin sağlık durumuna ve sorunun nedenine bağlı olarak değişebilir.

İdrar kaçırma ameliyatları ne zaman önerilir?

İdrar kaçırma ameliyatları, genellikle diğer tedavi yöntemleri başarısız olduğunda veya durumun ciddiyeti nedeniyle önerilir. Cerrahi müdahale, özellikle stres tipi idrar kaçırma sorunlarına karşı etkili bir çözüm sunabilir.

İdrar kaçırma tedavisi sürecinde nelere dikkat edilmelidir?

İdrar kaçırma tedavisi sürecinde birey, sağlık profesyoneli tarafından önerilen tedavi planına titizlikle uymalıdır. Pelvik taban egzersizleri, ilaç kullanımı veya cerrahi sonrası iyileşme süreci gibi adımları düzenli olarak takip etmek önemlidir. Ayrıca, herhangi bir sorun veya değişiklik durumunda derhal sağlık profesyoneli ile iletişime geçmek önerilir.

Kaynak: https://havvaagargun.com/