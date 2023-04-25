Viskon Kumaş Kullanım Alanları Nelerdir?

Viskon kumaş, ev tekstil ürünlerinden moda dünyasına kadar birçok alanda öne çıkan bir kumaş türüdür. Selüloz benzerliğiyle pamuklu kumaşları anımsatır ve hem sağlıklı hem de çevre dostu olarak bilinir. Üstelik viskon kumaş kullanım alanları oldukça çeşitli ve fazladır.

Özellikle yaz aylarının sıcak havalarında herkes bunalmamak için terletmeyen, ince ve hava alan kumaşlara sahip ürünleri kullanmaya dikkat eder. Fakat bazı kumaşlar üretildikleri maddelerin yapısı sebebiyle nefes almayıp ciltte tahrişe sebep olabilir veya terleme/ kötü koku meydana getirebilirler.

Viskon kumaş ise nemi emme gücü bulundurur. Bu sayede yüksek nem alma kapasitesiyle vücutta terleme oluşumunu engeller. Özellikle de koltuk altlarındaki ıslak görünümün meydana gelmemesini sağlar.

Viskon Kumaş Nedir?

“Viskon nedir?” sorusuna hammaddesi kayın ağacından oluşan bir kumaştır diye yanıt vermek mümkündür. Bu şekilde bir doğal yapıya sahip olması, viskon kumaşa birçok farklı alanda avantaj getirir. Avantajların en başında ise hem sağlığa hem de çevreye yönelik hiçbir zarar oluşturmaması vardır.

Selüloz maddesi içeren viskon kumaş, üretilme aşamalarında akışkan bir şekle bürünür ve bu işlemler sırasında da hiçbir kimyasalın etkisi altında kalmaz. Viskon kumaşın herhangi bir kimyasalın etkisinde değişime uğramaması pamuğa benzer bir yapıya sahip olmasını sağlar.

Viskon kumaş özellikleri incelendiğinde yapısı şık, rahat ve kaygan şeklinde tanımlanabilir. Bunun yanında kumaş incedir ve yazın sıcak havalarda kullanılmak için oldukça uygundur. Yumuşak, kolay kolay kırışmayan bir kumaş türüdür. Vücuda yapışan bir yapısı olmadığından insanların hareket kabiliyetlerinin önüne geçmez. Pamukla kıyaslandığında daha fazla nemi emebildiği, bu nedenle de terletmediği ve sıcak havalara daha uygun olduğu söylenebilir.

Viskon Kumaş Çeşitleri

Viskon kumaşın birçok farklı çeşidi Kumaş Home tarafından satışa sunulur. Bu çeşitler arasında şunlar yer alır:

• Çiçekli

• Desenli

• Düz renk

• Pamuklu

• Dokuma

• İpek

• Elbiselik

Çiçekli ve desenli viskon kumaş çeşitleri ile daha renkli ve hareketli ürünler elde edilebilirken; düz renk viskon kumaş kullanılarak klasik ve şık ürünlere ulaşmak mümkündür. Bunun yanında geniş viskon kumaş çeşitliliği sayesinde her müşteri pamuklu, dokuma, ipek gibi ürünler arasından seçim yapabilir.

Viskon kumaş çeşitliliğinin oldukça geniş olması ise her müşterinin kendi kullanmak istediği alana ve kişisel zevklerine uygun şekilde tercihte bulunmasına olanak tanır.

Viskon Kumaş Kullanımı

Farklı alanlarda viskon kumaş kullanımı oldukça yaygındır. Viskon kumaş sayesinde birçok ürün elde edilmesi mümkündür. Çünkü sahip olduğu yapı sebebiyle viskon kumaş kolay şekil alabilme ve istenilen ürünü kolayca elde edebilme özelliklerine sahiptir. Bu kumaş kullanılarak pijama takımından elbiseye, iç çamaşırından ev tekstil ürünlerine kadar her şey elde edilebilir. Viskon kumaş kullanım yerleri arasında;

• Viskon gömlek



• Astar• Viskon elbise• Pijama• Viskon tesettür elbise• Bluz• Viskon pantolon• İç çamaşırı sıralanabilir.

Gömleklerin, elbiselerin, pantolonların veya bluzların şık günlerde kombinlenmesi mümkünken; pijamalar veya iç çamaşırları sayesinde gündelik ev hayatında da viskon kumaşın avantajlarından, rahatlık sağlayan yönlerinden faydalanılabilir.

Kumaşın farklı alanda sıklıkla tercih edilmesi “Viskon kumaş terletir mi?” veya “Viskon kumaş çeker mi?” “Viskon kumaştan üretilen kıyafetleri ütülemek gerekir mi?” gibi soruları da beraberinde getirmiştir. Viskon kumaşın yapısının kişiyi terletmediği, aksine yüksek nem emme gücü sayesinde teri emip bunalmayı önlediği söylenebilir. Viskon kumaş özellikle bu yönü ile öne çıkan ve sıcak havalarda sıklıkla tercih edilen bir türdür.

Bunun yanında doğru şartlarda yıkanıldığı takdirde viskon kumaşta çekme gibi bir problem görülmez. Viskon kumaşlar çamaşır makinelerinde yıkanıldıklarında düşük sıcaklıkların kullanılması gerekir. 30 dereceli programlar viskon kumaşlı ürünlerin düzgün temizlenebilmesi için en ideal seçeneklerdir. Viskon kumaş kullanılarak üretilmiş ürünlerin doğru kullanıldıkları takdirde eskimeden, ilk günkü gibi uzun yıllar boyunca kullanılması mümkündür.

Ayrıca viskon kumaş sık dokunan bir tür olduğundan ütüleme ihtiyacı hissedilebilir. Ancak ütüleme ihtiyacı hissedilmesine rağmen ütüsünün yapılması ve tekrar pürüzsüz hale gelmesi oldukça az zaman alan ve pratik bir süreçtir.

Viskon Kumaş Fiyatları

Viskon kumaş fiyatları çeşidine, kullanım alanına ve satıldığı markaya göre değişiklik gösterir. Genel anlamda daha yüksek kaliteli ve daha farklı yapılarla kullanım alanlarına sahip çeşitlerin fiyatlarının diğerleriyle kıyaslandığında yüksek olduğunu söylemek mümkündür.

Kumaş Home markasının ise ürünleri genel anlamda uygun fiyatlı ve yüksek kalitelidir. Ürünlerin bu özellikleri, tercih edilebilirliklerini arttırır ve müşterileri kendisine çeker.

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