Bu sömestirde öğrenciler Matematik Evi’nde

Eyüpsultan Belediyesi’nin, ilçede bulunan öğrencilere sömestir hediyesi olarak düzenlediği Eyüpsultan Sömestir Festivali, Matematik Evi’nde de devam ediyor. Buradaki etkinliklerde öğrenciler, matematiğin kolay ve eğlenceli yanlarıyla tanışıyor.

Eyüpsultan Sömestir Festivali birbirinden renkli ve eğlenceli aktivitelerle devam ediyor. Festival kapsamında, Matematik Evi’nde de bir dizi etkinlik düzenleniyor.

MATEMATİĞİN EĞLENCELİ VE İLGİNÇ TARAFLARIYLA TANIŞIYORLAR

ORİGAMİDEN PİM TAKMAYA BİRÇOK ETKİNLİK

Etkinliklerde; günlük hayattaki matematiğin gerçek, eğlenceli ve ilginç taraflarına dikkat çeken, rakamlarla oynamayı, formüllere dokunmayı, problemleri severek çözmeyi mümkün kılan atölye çalışmaları yapılıyor.

Bu çalışmalar arasında, matematikte öğrenme yaklaşımlarını değiştirerek gençlerin ve çocukların matematiksel becerileri geliştirmek amacıyla düzenlenen; 8 yaş üstü çocuklar için Matematik Oyunları, 7 yaş üstü çocuklar için Origami/Sanatsal Matematik, 5-6 yaş arası çocuklar için Pim Takma, 7 yaş üstü çocuklar için Tangram, 8 yaş üstü çocuklar için Resfebe İle Hayal Dünyası 9 – 12 yaş arası çocuklar için Singapur Matematiği gibi etkinliklere de yer veriliyor.

Abdülhamithan Caddesi, No: 17’de bulunan Matematik Evi’nde düzenlenen etkinliklerde, matematiğin kolay ve eğlenceli yönleriyle tanışan gençler ve çocuklar büyük bir heyecan ve mutluluk yaşıyor.

Çocuklar kadar aileler de bu mutluluğa ortak oluyor ve çocuklarına bu güzel sömestir festivalini hediye eden Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’e teşekkür ediyor.