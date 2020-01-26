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Dünyanın önde gelen otel markaları turizm yatırımları forumu için Türkiye’de

Dünyanın Önde Gelen Otel Markaları ve Yatırımcıları Turizm Yatırımları Forumu İçin Türkiye’de

26 Ocak 2020 Pazar 09:16
Dünyanın önde gelen otel markaları turizm yatırımları forumu için Türkiye’de


Dünyanın Önde Gelen Otel Markaları ve Yatırımcıları Turizm Yatırımları Forumu İçin Türkiye’de

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) tarafından, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi desteğiyle 28-29 Ocak 2020’de İstanbul Raffles Hotel’de gerçekleştirilecek olan ‘Tourism Investments Forum–TIF 2020 için dünyanın önemli turizm markaları İstanbul’a geliyor.

Turizm sektörünün büyük ölçekli oyuncu ve markalarını barındıran Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD), Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi desteğiyle, ‘Tourism Investments Forum – TIF 2020’yi (Turizm Yatırımcıları Forumu) düzenleyerek turizm yatırımlarına yeni bir ivme kazandırmayı amaçlıyor. Forumla küresel turizm yatırımcıları İstanbul Raffles Hotel’de 28-29 Ocak 2020 tarihleri arasında bir araya gelecek.

Dünyanın önde gelen turizm ve otelcilik gruplarının Yönetim Kurulu Başkan ve CEOları Forum’da misafir ve konuşmacı olarak yer alacaklar. Dünyada 500’den fazla otele sahip Apple Group Yönetim Kurulu Başkanı Alex ZOZAYA, Fauchon Hotels CEO’su Kack Olivier CHAUVIN, Room Mate Otelleri Kurucu ve CEO’su Kike SARASOLA, HOFTEL CEO’su Simon ALLISON, SBK Holdings Başkan Yardımcısı Luca BANDECCHI gibi isimlerin yanısıra dünyanın en önemli otelcilik know-how şirketi Questex’in CEO’su Alexi KHAJAVI, Corinthia Otelleri Başkan Yardımcısı Paul PISANI, Accor Lüks Oteller Avrupa Geliştirme Direktörü Davina CISIER, Minor Otelleri Başkan Yardımcısı Ramine BEHNAM, Louvre Otelleri Geliştirme Direktörü Saurabh CHAWLA gibi isimler Forum boyunca İstanbul’da olacak ve görüşmeler yapacaklar.

TTYD, bu Forumla Türk ve yabancı yatırımcılar arasında etkileşimin ve Türkiye’de turizm sektöründe marka penetrasyonunun artmasını, dolayısıyla turizm sektöründen elde edilen katma değer ve gelirin yukarılara çekilmesine bir basamak oluşturmayı amaçlıyor. Turizm Yatırımları Forumu bundan sonra her yıl düzenli şekilde gerçekleştirilecek.

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