Gamelu, ayakkabıda devrim yarattı, 500 bayiye ulaştı

Türkiye’nin yerli ayakkabı markası Gamelu, 35 ülkeye ihracat yaparak dünyayı fethediyor. Avrupa’da son 5 yılın en iyi yükseliş yapan firmaları arasında 3. sırada yer alan Gamelu, Türkiye’de de 4 senede 500 bayiye ulaştı. Spor ayakkabı, günlük ayakkabı ve su geçirmez bot üreten Gamelu, ayakkabı sektöründe Türkiye’nin gururu oldu.

Ortalama 600 bin çift ayakkabı üretiliyor

Türkiye’nin yerli ayakkabı markası Gamelu, 35 ülkeye ihracat yaparak dünyayı fethediyor. İngiltere, Almanya, İtalya, Romanya ve Rusya gibiülkelerinde yaptığı ihracatla Avrupa’da son 5 yılın en iyi yükseliş yapan firmaları arasında 3. sırada yer alan Gamelu, Türkiye’de de 4 senede 500 bayiye ulaştı. Spor ayakkabı, günlük ayakkabı ve su geçirmez bot üreten Gamelu, Sedex ve Amfori BSCI sertifikalarına sahip olan Gamelu, Avrupalının gözdesi oldu.

24 senedir ayakkabı sektöründe faaliyet gösteren Gamelu’nun sahibi Erkan Demir, Gamelu’nun başarı hikâyesini şöyle anlatıyor: “1998 yılında kurduğumuz Gamelu, yılda ortalama 600 bin çift ayakkabı üretiyor. En çok tercih edilen modellerimiz spor ayakkabılar ve su geçirmez botlar diyebiliriz. Fiyat performans oranı yüksek ve popüler kültürün etkisiyle tasarlanmış ürünlerimiz çoğunlukla genç kesim tarafından oldukça beğeniliyor. Müşterilerimizin memnuniyeti bizim için çok önemli olduğu için aldığımız yorumlara göre yeni modellerimizi tasarlıyoruz. Bir nevi müşterilerimiz yeni modelleri tasarlıyor” ifadelerini kullandı.

Doğu Anadolu’ya fabrika kuruldu

Gamelu’nun gelecek planları hakkında da bilgi veren Demir, “Satış ve üretim alanlarındaki faaliyetlerimizi her sene düzenli olarak büyütüyoruz. 2024 yılında Doğu Anadolu Bölgesine odaklandık. Ülkemizin sanayi açığını kapatmak ve bölgesel istihdama katkı vermek amacıyla Doğu Anadolu’ya 1000 kişiye istihdam sağlayabileceğimiz bir üretim fabrikası kurduk” dedi.

e-ticarette de büyüyecek

Yeni yılda e-ticarette de büyüme hedefiyle yola çıktıklarının altını çizen Erkan Demir, “Marka değerimizi tüm dünyada artırmak istiyoruz. Dünyanın en büyük pazar alanı internetten satışlar oldu. Dolayısıyla Gamelu markasıyla e-ticaretteki yatırımlarımızı artıracağız. Ayrıca yurt içi ve yurt dışındaki fuarlara katılıyoruz. Dünyanın en büyük fuarlarından olan Milano’daki Milano Fashion & Jewels fuarında Türk imzalı ayakkabılar damga vuracak” ifadelerini kullandı.