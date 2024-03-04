HEFA Group 84 ülkeye ihracat yapıyor

‘Fast and First Quality: Hızlı ve Üstün Kalite’ sloganıyla dünyaya açılan, sektörde 69 yıllık tekstil ve suni deri mazisine sahip olan Hefa Group; 2 üretim tesisinde toplam 32.500 m² kapalı alanı ile faaliyetlerini sürdürüyor, yurt dışı pazarında yerini sağlamlaştırıyor.

‘En önem verdiğimiz pazar yeri Amerika’

Yakın zamanda gerçekleşen Meksika B2B görüşmelerine katılan, 11-15 Mart tarihlerinde ise ‘I Of The World (IOW) Amerika B2B görüşmelerine katılacağını bildiren Hefa Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Şahinler: ‘Her geçen yıl farklı ülkeleri de dahil ederek ihracat gücümüzü arttırıyoruz. İhracat stratejimiz, geniş bir coğrafyaya odaklanmaktadır. Ana ihracat pazarlarımız; Amerika, İngiltere, Azerbaycan, İtalya, Polonya, Yunanistan, İspanya, Rusya, Tayland, Kolombiya, Almanya, İsrail, Libya ve Tunus. Bu bölgelerdeki müşterilere, farklı sektörlerde kullanmak üzere kumaş ve suni deri ürünlerimizi ihraç ediyoruz.

En önem verdiğimiz pazar yeri ise Amerika. Rusya ve Doğu Avrupa ülkeleri de bu sırayı takip ediyor. Ancak, sadece bu pazarlarda değil, aynı zamanda yeni pazarlara açılmayı da hedefliyoruz. Bu yeni pazarlara açılma sürecinde, stratejik bir planlama ile yerel taleplere uygun ürün ve hizmetlerimizi sunarak başarı elde etmek ana hedefimiz.

Tekstil sektörüne yatırımlar devam ediyor!

Murat Şahinler: ‘Şirketin tekstil sektöründeki yatırımları ve ihracat hedefleri de gelecek için umut verici görünüyor. Şahinler Ailesi'nin başarısı, Türkiye'deki girişimciliğin gücünü ve potansiyelini bir kez daha gösteriyor. İhracat pazarlarımızı genişletmek ve güçlendirmek için çeşitli stratejiler izliyoruz. Bu stratejiler; hedef pazarlardaki talepleri ve eğilimleri analiz etmek için aktif pazar araştırmaları yürütmek, uluslararası ticaret fuarlarına katılarak yeni iş bağlantıları kurmak, yerel acenteler veya distribütörlerle iş birliği yaparak yerel pazara ulaşımı güçlendirmek gibi önemli adımları içeriyor. Ayrıca, ürün yelpazemizi sürekli geliştirerek ve iyileştirerek rekabet avantajımızı artırmaya çalışıyoruz.

Döviz kurlarındaki ve enflasyondaki artışlar, ihracat faaliyetlerimizi etkileyebiliyor. Bu nedenle, oluşabilecek riskleri yönetme stratejileri ile finansal planlamamızı bu tür belirsizliklere karşı güçlendiriyoruz. Döviz kurlarındaki artışlar ile başa çıkabilmek için fiyatlandırma stratejilerimizi gözden geçiriyor ve maliyet etkinliğimizi korumak adına sürekli iyileştirmeler yapmaya odaklanıyoruz. Enflasyon artışları ile başa çıkmak için verimliliği artırıyor, maliyetleri kontrol altında tutarak dirençli bir yapı oluşturuyoruz. ‘sözlerine yer verdi.