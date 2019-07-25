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10 kişilik aile nişanlı çifti havuz başında linç etmeye kalkı

Antalya'da, bir sitede yaşayan Hatice D. (40) ve nişanlısı Osman Erdoğan (48),havuz başında çıkan kavgada aynı aileden 10 kişi tarafından dövüldü.

10 kişilik aile nişanlı çifti havuz başında linç etmeye kalkı

Antalya'da, bir sitede yaşayan Hatice D. (40) ve nişanlısı Osman Erdoğan (48),havuz başında çıkan kavgada aynı aileden 10 kişi tarafından dövüldü.

25 Temmuz 2019 Perşembe 15:57
10 kişilik aile nişanlı çifti havuz başında linç etmeye kalkı

10 kişilik aile nişanlı çifti havuz başında linç etmeye kalkı



Çocuk tartışması yüzünden başlayan kavgada 10 kişilik aile nişanlı çifti linç etmeye kalktı. Bayılana kadar ellerine ne geçirdilerse nişanlı çifte vuran magandaların vahşetini site sakinleri korkuyla izledi. Dakikalarca süren saldırıda öfkeli aileyi polis ekipleri güçlükle durdurdu. Aynı sitede oturan vatandaşlar komşularının caniyane tutumundan şikayetçi olurken "Aramızda böyle magandaları istemiyoruz" yorumunu yaptı.


Antalya'da, bir sitede yaşayan Hatice D. ve nişanlısı Osman Erdoğan, çocuk tartışmasından çıkan kavgada havuz başında aynı aileden 10 kişi tarafından feci şekilde dövüldü. Aldığı darbeler nedeniyle bayılan Hatice D. ile nişanlısını korumak için üzerine yatan Osman Erdoğan'ı öfkeli ailenin elinden polis kurtardı. Dayak anı sitenin güvenlik kamerasına yansıdı


Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi'ndeki olayı görenler hayretini gizleyemedi. Edinilen bilgilere göre bir sitede oturan Çiğdem K., çocuklarına tekme attığı iddiasıyla komşusu Hatice D.'yi telefonla arayarak, havuz başına çağırdı. Havuz başına gelen Hatice D., bir anda kendisini çağıran komşusu ve yanındaki 3 kadının saldırısına uğradı. Durumu gören Osman Erdoğan olaya müdahale edip, nişanlısı Hatice D.'yi korumaya çalıştı.

BAYILANA KADAR VURDULAR

Bu sırada havuz kenarında oturan Çiğdem K.'nin yakınlarından Talat K., Osman Erdoğan'a yumruk attı. Kavgaya Çiğdem K.'nin yakınları Fatma B., Murat A., Fuat K., Ecem K., Derya K., Ergin İ., Hatice İ. ve Şeref K. da karıştı. Hatice D. aldığı darbeler nedeniyle bayıldı. Osman Erdoğan, bayılan nişanlısını üzerine kapanarak, darbelerden korumaya çalıştı. Buna rağmen kalabalık grup, Erdoğan ve nişanlısını dövmeye devam etti.

Site sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, Osman Erdoğan ve nişanlısını, ailenin elinden kurtardı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Osman Erdoğan ve Hatice D., hastaneye götürüldü. Darp raporu alan çift, Çiğdem K., Talat K., Fatma B., Murat A., Fuat K., Ecem K., Derya K., Ergin İ., Hatice İ. ve Şeref K.'den şikayetçi oldu.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Nişanlısının olaydan çok etkilendiğini ve siteye girmek istemediğini belirten Osman Erdoğan, "Taşınmak için ev arıyoruz" dedi. Hatice D. ise iddia edildiği gibi Çiğdem K.'nin çocuğuna vurmadığını, ailenin önce nişanlısına saldırdığını sonra da kendisini bayıltıncaya kadar dövdüklerini anlattı. Havuz başındaki kavga anı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
 

Anahtar Kelimeler:
AntalyaKonyaaltıSarısu Mahallesi
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