

Korkunç ölümü komşuları kahve içerek konuştu

Yaşlı bir adamın 13. kattan düşerek can vermesinin ardından balkonlara çıkan komşuları olayı kahve içerek konuşması dikkat çetti.



POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Adana'da edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi'nde kan donduran bir olay meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde rezidans bahçesinden ses geldi. Komşular baktıklarında 19 katlı rezidansın 13. katında oturan 70 yaşındaki Harun Kütük’ü yaralı halde görüp polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Edinilen bilgilere göre olay yerine gelen sağlık ekipleri Kütük’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ise Kütük’ün aşağı nasıl düştüğünü araştırmaya başladı. Polis, intihar ya da düşme ihtimalleri üzerine duruyor.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

İHA'da yer alan habere göre olay yerine gelen sağlık ekipleri Kütük’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ise Kütük’ün aşağı nasıl düştüğünü araştırmaya başladı. Polis, intihar ya da düşme ihtimalleri üzerine duruyor.