Korkunç ölümü komşuları kahve içerek konuştu
Yaşlı bir adamın 13. kattan düşerek can vermesinin ardından balkonlara çıkan komşuları olayı kahve içerek konuşması dikkat çetti.
POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI
Edinilen bilgilere göre olay yerine gelen sağlık ekipleri Kütük’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ise Kütük’ün aşağı nasıl düştüğünü araştırmaya başladı. Polis, intihar ya da düşme ihtimalleri üzerine duruyor.
POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI
İHA'da yer alan habere göre olay yerine gelen sağlık ekipleri Kütük’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ise Kütük’ün aşağı nasıl düştüğünü araştırmaya başladı. Polis, intihar ya da düşme ihtimalleri üzerine duruyor.