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Korkunç ölümü komşuları kahve içerek konuştu

Adana’da bir kişi, rezidansın 13. katından düşüp hayatını kaybederken 1. kat balkonundaki iki kadının kahve içerek birbirine olayı anlatması dikkat çekti. Polis, 70 yaşındaki Harun Kütük'ün ölümüyle ilgili soruşturma başlattı

12 Ağustos 2020 Çarşamba 14:56
Korkunç ölümü komşuları kahve içerek konuştu


Korkunç ölümü komşuları kahve içerek konuştu

Yaşlı bir adamın 13. kattan düşerek can vermesinin ardından balkonlara çıkan komşuları olayı kahve içerek konuşması dikkat çetti.

Adana'da edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi'nde kan donduran bir olay meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde rezidans bahçesinden ses geldi. Komşular baktıklarında 19 katlı rezidansın 13. katında oturan 70 yaşındaki Harun Kütük’ü yaralı halde görüp polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.


POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Edinilen bilgilere göre olay yerine gelen sağlık ekipleri Kütük’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ise Kütük’ün aşağı nasıl düştüğünü araştırmaya başladı. Polis, intihar ya da düşme ihtimalleri üzerine duruyor.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

İHA'da yer alan habere göre olay yerine gelen sağlık ekipleri Kütük’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ise Kütük’ün aşağı nasıl düştüğünü araştırmaya başladı. Polis, intihar ya da düşme ihtimalleri üzerine duruyor.

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