Arapları eleştiren isimlere operasyon gelecekmiş



Ekranlarda iktidarı her fırsatta savunan AK Parti'ye yakın isimlerden Rasim Ozan Kütahyalı, Suudi Arabistan'daki 'Süper Kupa' skandalının ardından kulüp yöneticilerini ve bazı futbol yorumcularını kapsayacak bir operasyon hazırlığının olduğunu öne sürdü.



Suudi Arabistan'da yaşanan 'Süper Kupa' skandalının ardından iktidara yakın isimlerden Rasim Ozan Kütahyalı'dan çarpıcı bir iddia geldi.

Türkiye'nin gündemine oturan olayın ardından Kütahyalı'nın iddiasına göre yargıda bir operasyon hazırlığı yapılıyor. Operasyonun hedefi ise iddiaya göre kulüp yöneticileri ve bazı futbol yorumcuları olacak.

İşte yandaş ismin sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşım:

"Devletin dünkü rezalette sahtekarlık yapan futbol yöneticilerine adli operasyon yapacağı yetkililerce açıkça söyleniyor. Fakat bu adli operasyonun dün “Geri dönün, maçı oynamayın” diye gaza gelip coşan futbol yorumcularını da kapsayacağı da ifade ediliyor ki bu bence yanlış olur"