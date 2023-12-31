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Arapları eleştiren isimlere operasyon gelecekmiş

İktidara yakınlığı ile bilinen Rasim Ozan Kütahyalı'dan 'Süper Kupa' iddiası geldi. Kütahlayı "Açıkça söyleniyor, devlet operasyon yapacak" dedi.

31 Aralık 2023 Pazar 19:55
Arapları eleştiren isimlere operasyon gelecekmiş






Arapları eleştiren isimlere operasyon gelecekmiş


Ekranlarda iktidarı her fırsatta savunan AK Parti'ye yakın isimlerden Rasim Ozan Kütahyalı, Suudi Arabistan'daki 'Süper Kupa' skandalının ardından kulüp yöneticilerini ve bazı futbol yorumcularını kapsayacak bir operasyon hazırlığının olduğunu öne sürdü.


Suudi Arabistan'da yaşanan 'Süper Kupa' skandalının ardından iktidara yakın isimlerden Rasim Ozan Kütahyalı'dan çarpıcı bir iddia geldi.

Türkiye'nin gündemine oturan olayın ardından Kütahyalı'nın iddiasına göre yargıda bir operasyon hazırlığı yapılıyor. Operasyonun hedefi ise iddiaya göre kulüp yöneticileri  ve bazı futbol yorumcuları olacak.

İşte yandaş ismin sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşım:

"Devletin dünkü rezalette sahtekarlık yapan futbol yöneticilerine adli operasyon yapacağı yetkililerce açıkça söyleniyor. Fakat bu adli operasyonun dün “Geri dönün, maçı oynamayın” diye gaza gelip coşan futbol yorumcularını da kapsayacağı da ifade ediliyor ki bu bence yanlış olur"

Anahtar Kelimeler:
Rasim Ozan
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