Hayata döndüren dokunuş, küçük çocuğu son anda yakaladı

Büyüklerinin bir anlık dikkatsizliği bazen istenmeyen olaylara neden oluyor. Henüz üç yaşındaki küçük çocuğun yola fırladığını gören Erkan Kırceylan adlı esnaf, hızlı bir hareketle kamyonetin altında kalmasının son anda önüne geçti.

KENDİ KIZINI DA AYNI ŞEKİLDE KURTARDI

İzmir'in Buca ilçesinde, aniden yola fırlayan çocuğu kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtaran esnaf Erkan Kırceylan (47), yaklaşık üç ay önce aynı şekilde kendi kızını da kurtardığını söyledi. Kırceylan, "Herkesin yapması gereken bir şey yaptım. Kendi çocuğumu kurtarmış gibi hissetim" dedi...

İzmir'in Buca İlçesi, Yıldız Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde annesi ile birlikte alışverişe giden küçük bir çocuk, iş yerinden çıkıp aniden yola koştu.

Bu sırada esnaf Erkan Kırceylan, küçük çocuğu fark edip, yanına koşarak ani bir refleksle kamyonetin altında kalmaktan kurtardı. O anlar çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

"TİŞÖRTÜNDEN TUTUP YAKALADIM"

Edinilen bilgilere habere göre küçük çocuğu kurtardığı için mutlu olduğunu belirten Erkan Kırceylan, "Bir arkadaşımla manav reyonundaki ürünlerin fiyatlandırmasını yapıyorduk.

Bu sırada benim yönüm de kapıya dönüktü. Sürekli gelen müşterimizin çocuğu. Bir anda yola fırlayınca ani bir refleksle çocuğu tişörtünden tutup yakaladım. Herkesin yapması gereken bir davranıştı. Büyük mutluluk duydum" dedi.

KIZIM DA BİR ANDA YOLA FIRLAMIŞTI

Yaklaşık 3 ay önce de kendi kızını aracın altında kalmaktan kurtardığını söyleyen Kırceylan, "Bundan üç ay önce otobüs bileti almak için eşim ve ben araçtan indik. Arka koltukta oturan çocuğum bir anda yola fırladı. Ben de yine ani bir refleksle tişörtünden çekip aldım. O çocuğu da kendi çocuğum gibi gördüm" diye konuştu.

"İNSANLARIN TAKTİR ETMESİ ÇOK GÜZEL"

Vatandaşların tepkisinden de memnun olduğunu ifade eden Kırceylan, "İnsanların tepkilerinden çok memnunum. Bana teşekkür ve dua ediyorlar. İnsanların takdir etmesinin yanı sıra bunun verdiği haz hiçbir şeye değişilmez" dedi. Kırceylan caddede trafik önlemlerinin arttırılmasını da talep etti.