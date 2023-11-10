Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Maltepeli minikler “Ata”sını andı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 85. yılında Maltepe Belediyesi’ne bağlı kreşlerde düzenlenen etkinliklerle anıldı.

10 Kasım 2023 Cuma 17:27
Maltepeli minikler “Ata”sını andı






Maltepeli minikler “Ata”sını andı

Kreşlerde eğitim alan çocuklar Ata’ya olan sevgi, saygı ve bağlılıklarını gösterdi. Ayrıca Atatürk, Maltepe Belediyesi personeli tarafından anıldı. Saat 09.05’te siren sesleriyle birlikte belediye binası önündeki alana çıkan belediye personeli, 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Ulu Önder’in sonsuzluğa uğurlanışının yıl dönümünde saat 09.05’te siren sesleriyle birlikte belediye binası önündeki alana çıkan belediye personeli, 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Törende hizmet binası önündeki Türk Bayrağı yarıya indirildi. Belediye binasının yanı sıra Maltepe Belediyesi’nin diğer hizmet birimlerindeki personel de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla andı.

ATATÜRK BÜSTÜNE ÇİÇEK BIRAKTILAR

Maltepe Belediyesi’nin kreşlerinde eğitim alan çocuklar, düzenlenen törenlere yakalarına Atatürk rozeti takıp, siyah kıyafetleriyle katıldılar. Çocuklar öğretmenleriyle hazırladıkları Atatürk köşesinde Ulu Önder’i anıp, Atatürk büstüne çiçeklerini bıraktı. Minikler, sınıflarında hazırladıkları panolarında fotoğraf çekilerek 10 Kasım’ı ölümsüzleştirdi.

Ayrıca Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nce Atatürk anısına, Cuma namazı çıkışı Merkez Cami önünde helva dağıtıldı.

Atatürk'ü saygı, minnet ve özlemle anıyoruz
Atatürk'ü saygı, minnet ve özlemle anıyoruz
Atatürk'ün boyu tartışması sosyal medyayı karıştırdı
Atatürk'ün boyu tartışması sosyal medyayı karıştırdı
500 kişilik dev kadro ile 100'üncü yıl kutlaması
500 kişilik dev kadro ile 100'üncü yıl kutlaması
Ereğli Gençlik ve Spor Müdürü açığa alındı
Ereğli Gençlik ve Spor Müdürü açığa alındı
Türk bayrağına İstiklal Caddesi'nde çirkin saldırı
Türk bayrağına İstiklal Caddesi'nde çirkin saldırı
Türk milleti Cumhuriyeti kutlarken onlar bakın ne yaptı
Türk milleti Cumhuriyeti kutlarken onlar bakın ne yaptı
Bahçeli Gazze için kara harekatı istiyor 
Bahçeli Gazze için kara harekatı istiyor 
Halil Konakçı, Gazze'ye gitmek için 'Emir' bekliyormuş
Halil Konakçı, Gazze'ye gitmek için 'Emir' bekliyormuş
Anahtar Kelimeler:
MaltepeAtatürk10 Kasım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Atatürk BAU’da özlem ve saygıyla anıldı
Atatürk BAU’da özlem ve saygıyla anıldı
Başkan Deniz Köken’den ahde vefa
Başkan Deniz Köken’den ahde vefa
Ata’mızı rahmet ve minnetle anıyoruz
Ata’mızı rahmet ve minnetle anıyoruz
Atatürk'ü saygı, minnet ve özlemle anıyoruz
Atatürk'ü saygı, minnet ve özlemle anıyoruz
Kaymakam, misafirleri ile yedi içti, yemek parasını ödemeden gitti
Kaymakam, misafirleri ile yedi içti, yemek parasını ödemeden gitti
AKP yerel seçim çalışmasına erken başladı | İsrail iftirası
AKP yerel seçim çalışmasına erken başladı | İsrail iftirası
Kuzey ışıkları Türkiye'den de görüldü
Kuzey ışıkları Türkiye'den de görüldü
Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı | 6 derece birden düşecek
Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı | 6 derece birden düşecek
İstanbul'da ana yollarda trafik kilitlendi
İstanbul'da ana yollarda trafik kilitlendi
Gazeteci Tolgan Şardan tutuklandı, Dinçer Gökçe serbest!
Gazeteci Tolgan Şardan tutuklandı, Dinçer Gökçe serbest!

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim