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Polis uyardı, ceza yazdı, dinlemedi kaza yaptı, 2 ölü var

Polis ekipleri uyardı, hatta ceza kesti, yanında annesi ve babası bulunan aracı kullanırken telefonla konuşmaya devam eden sürücü kaza yaptı, iki ölü var.

Polis uyardı, ceza yazdı, dinlemedi kaza yaptı, 2 ölü var

Polis ekipleri uyardı, hatta ceza kesti, yanında annesi ve babası bulunan aracı kullanırken telefonla konuşmaya devam eden sürücü kaza yaptı, iki ölü var.

29 Ekim 2019 Salı 20:11
Polis uyardı, ceza yazdı, dinlemedi kaza yaptı, 2 ölü var

Polis uyardı, ceza yazdı, dinlemedi kaza yaptı, 2 ölü var


Cep telefonu ile araç kullandığı için kendisini uyaran trafik polislerini dinlemeyen sürücünün yaptığı kaza faciayla sonuçlandı. İki kişinin can verdiği kazada, kurallara uymayan sürücü ağır yaralandı.
Samsun'da araç kullanırken cep telefonu ile konuştuğu gerekçesiyle ceza yazıldığı öğrenilen sürücü, bir süre sonra otomobiliyle menfeze uçtu. Kazada sürücünün anne ve babaannesi hayatını kaybederken, kendisiyle birlikte babası da yaralandı.


Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi, Samsun-Ankara kara yolu 8. kilometresi Sarıışık mevkisinde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Berber  (28) idaresindeki 06 BT 0883 plakalı otomobil, Samsun istikametinden Ankara yönüne seyir halindeyken yağmur yağmasından dolayı kaygan yolda direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak menfeze takla atıp ters döndü.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Kazada, araç sürücüsünün annesi Hülya Berber (48) ile babaannesi Adile Berber (85) olay yerinde hayatını kaybederken, babası Mehmet Berber (53) ile kendisi yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Mehmet Berber'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza yapan araç sürücüsü Hüseyin Berber'in Tekkeköy ilçesi Gelemen mevkisindeki polis uygulama noktasında araç kullanırken cep telefonu ile konuştuğu için para cezası yazıldıktan yaklaşık 32 kilometre sonra kaza yaptığı ortaya çıktı.
 

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