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Kazazedenin kayıp telefonu Eylem Tok'un aracında bulundu

İstanbul Göktürk Belgrad Orman yolunda bir kişinin can verdiği, 4 kişinin ise yaralandığı kazanın baş sorumlusu T.C.'nin annesi yazar Eylem Tok Türkiye ile pazarlık yapmaya çalışıyor.

09 Mart 2024 Cumartesi 09:01
Kazazedenin kayıp telefonu Eylem Tok'un aracında bulundu






Kazazedenin kayıp telefonu Eylem Tok'un aracında bulundu


ABD vatandaşı 17 yaşındaki oğlu bir kişinin canını aldı, lüks cipiyle kaza yerinde yaralıların telefonlarına bile el konuldu. Kazanın ardından oğlunu da alarak Mısır üstünden ABD'ye kaçan Eylem Tok adlı kadın kazazedeler için ambulans ya da kurtarma ekibi çağırmamasına tepkiler durmak bilmiyor. Ortada bir kişinin cansız bedeni varken ısrarla kendini ve oğlunu savunmayı sürdüren Eylem Tok'un tavırları sosyal medyada sert tepkilere neden oluyor. Türkiye'deki tartışmalı mahkeme kararlarının hukuka olan güveni sarstığı bir dönemde Eylem Tok'un 'Kaza yerinden kimsenin telefonunu almadık' sözünün de gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. 

Eyüpsultan’da lüks aracıyla 1 kişinin ölümüne ve 4 kişinin yaralanmasına sebep olan 17 yaşındaki T.C.’nin karıştığı kazada yaralanan kişinin kaybolan cep telefonu, yurt dışına kaçan yazar Eylem Tok’un kullandığı araçta bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Göktürk’teki Belgrad orman yolunda 1 Mart Cuma günü gece saatlerinde meydana gelen ölümlü trafik kazasında yaralı mağdurlardan İ.G.’nin kayıp telefonunun bulunması konusunda inceleme başlattı.

Olayda kazaya tanık olan Z.H.T.’nin, bir yaralıya yardım etmek için telefonu aldığını sonrasında dalgınlıkla yanında götürdüğü, daha sonra da cep telefonunu site duvarının üzerine bıraktığı, çalışmalar sonucunda ekipler tarafından tespit edildi.

Ekipler, sitenin güvenlik görevlileri tarafından koruma altına alınan cep telefonunun yine kazaya tanık olan D.Ö.’nün annesi B.Ö. tarafından alındığını ve o esnada kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C.’nin annesi Eylem Tok’un da orada bulunduğunu tespit etti.

Yapılan çalışmalardan sonra, cep telefonun Tok’un siteye geldiği ve A.K.’nin kullandığı araca konulduğu ve taşıtın kontrolü sırasında yine sürücü tarafından bulduğu tespit edildi. Telefon, A.K. tarafından emniyete teslim edildi.
 

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KazaEyüpBelgrad Ormanı OyluGÖKTÜRK
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