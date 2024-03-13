Provakatörler iş başında | Zafer Partisi seçim çadırı kundaklandı



Türkiye yerel seçimlere gitmeye hazırlanırken, bıçaklı saldırıların hedefinde Zafer Partili'ler vardı. Ankara Etimesgut'ta Zafer Partisi afişlerini yırtanları uyaranlara bir grup bıçakla saldırdı. Saldırganlar olay yerinden kaçtı. Kartal'da ise Zafer Partisi'ne ait seçim çadırı ateşe verildi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından İstanbul'un Kartal ilçesinde partisinin seçim çadırının yandığı görüntüleri paylaştı.

İstanbul’da Zafer Partisi’nin pankartlarına sistemli olarak saldırı yapılıyor. Dün gece ise Kartal’da parti çadırımız ateşe verildi. Ankara Etimesgut’ta arkadaşımız pankartlarımızı indirenler tarafından bıçaklanıyor, Kartal’da çadırımız yakılıyor. Bütün tahrik çabalarına… pic.twitter.com/kHB5f7oFIg — Ümit Özdağ (@umitozdag) March 13, 2024



"YOLA DEVAM EDECEĞİZ"

Ankara'da da bir partilinin pankartı indirmek isteyenler tarafından bıçaklandığını duyuran Özdağ, o görüntüleri şu ifadelerle paylaştı:

"İstanbul’da Zafer Partisi’nin pankartlarına sistemli olarak saldırı yapılıyor. Dün gece ise Kartal’da parti çadırımız ateşe verildi. Ankara Etimesgut’ta arkadaşımız pankartlarımızı indirenler tarafından bıçaklanıyor, Kartal’da çadırımız yakılıyor. Bütün tahrik çabalarına soğukkanlı şekilde cevap vererek yola devam edeceğiz."



