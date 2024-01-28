Sarıyer'de Kilise'ye silahlı baskın | Katiller DEAŞ üyesi çıktı

Kilise'de silahlı saldırı | İki kişi yakalandı





Sarıyer Santa Maria Kilisesi'nde düzenlenen silahlı saldırı sırasında Tuncer Cihan adlı vatandaşı öldüren zanlılar polisin sıkı takibi sonrası yakalandı. Sosyal medyadan terör örgütü IŞİD'in saldırıyı üstlendiği iddiaları ise henüz doğrulanmadı.

BAKAN YERLİKAYA DUYURDU

Tacikistan ve Rusya uyruklu iki yabancı uyruklu saldırgının terör örgütü DEAŞ üyesi olduğunu açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul polisini kutladı. 30 ayrı yere düzenlenen baskın sırasında 47 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne silahlı saldırı düzenleyen iki zanlının yakalandığını duyurdu.

İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi’nde Pazar ayini esnasında iki kar maskeli saldırgan dua edenlerin üzerine ateş açtı. Olay sırasında kilisede büyük panik yaşanırken kurşunların hedefi olan bir kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi; çevrede geniş güvenllik önlemleri alındı. Saldırganlar ise olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Yaralı şahıs, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kilise çevresinde geniş güvenlik koridoru oluşturan polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Polis kaçan saldırganların yakalanması için de çalışmalarını sürdürürken olayla ilgili yeni gelişme yaşandı. Akşam saatlerinde olayla bağlantısı olduğu iddia edilen bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

AKAN YERLİKAYA DUYURDU: 2'Sİ DE YAKALANDI

İlk gözaltının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ikinci zanlının da yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu sabah Sarıyer Santa Maria Kilisesinde Pazar ayini sırasında Tuncer Cihan isimli vatandaşımızın ölümüne neden olan 2 katil zanlısı yakalanmıştır.

Failleri tespit edip yakalayan İstanbul Emniyetimizi ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum.

Hayatını kaybeden vatandaşımızın ailesine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum."