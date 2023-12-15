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Suriyeli katil Denizli'de, çocuk istismarcısı Şanlıurfa'da yakalandı

Biri bakkal katili, diğeri çocuk istismarcısı iki Suriyeli güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Tecavüzcünün elindeki bastondan bıçak çıkarken, bakkal katili A.K. cezaevine gönderildi.

15 Aralık 2023 Cuma 08:47
Suriyeli katil Denizli'de, çocuk istismarcısı Şanlıurfa'da yakalandı






Suriyeli katil Denizli'de, çocuk istismarcısı Şanlıurfa'da yakalandı

Türkiye'nin dört bir yanını saran kaçak, sığıntılar işledikleri ağır suçlara rağmen güçlükle yakalanıyor. Bakkal katili Denizli'de, çocuk istismarcısı ise Şanlıurfa'da baston bıçakla denetimler sırasında yakalandı, ortak özellikleri ikisinin de Suriyeli olması. Ajanslar ise zanlıların isimlerini ve Suriyeli, Afgan veya uyguruğunu gizlerken isimlerini de açıklamamayı tercih ediyor. 

Şanlıurfa’da devriye gezen bekçiler, denetim sırasında durdurdukları Suriye uyruklu M.A.’yı elinde baston görünümlü içinde 80 santim uzunluğunda bıçakla yakaladı. M.A.'nın sorgulamasında 'reşit olmayan çocuğun nitelikli cinsel istismar' suçundan da arandığı ortaya çıktı.

Türkiye’ye kaçak yollarla giren Suriyeli ve Afgan kaçaklar Türkiye’nin başına dert olmaya devam ediyor. Genellikle kadınlara cinsel taciz, hırsızlık ve bıçaklı yaralanmalarla gündem olan kaçak göçmenlerden biri de Şanlıurfa’da ortaya çıktı.

Haliliye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bekçiler, yaya olarak Bahçelievler Mahallesi'nde yaptıkları rutin uygulamada şüphe üzerine durdurdukları Suriye uyruklu M.A.’nın üstünü aradı.

“REŞİT OLMAYAN ÇOCUĞUN NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMAR' SUÇUNDAN ARANIYORMUŞ”

M.A.'nın yapılan ‘Genel Bilgi Taraması’nda (GBT), "Reşit olmayan çocuğun nitelikli cinsel istismar" suçundan arandığı tespit edilirken, Görevli bekçi bu sırada şüphelinin elindeki bastonu fark ederek inceledi. Bastonun içinde gizlenmiş halde 80 santim uzunluğunda bıçak olduğunu belirleyen bekçi, baston bıçağa el koyarken, M.A., gözaltına alındı.

UŞAK'DA BAKKAL ÖLDÜRDÜ DENİZLİ'DE YAKALANDI 

Olay geçtiğimiz gün Uşak’ın Eşme ilçesinde, Adil Turan Caddesi üzerinde bulunan Sosa Bakkal adlı işletmede meydana geldi. Bakkalın işletmecisi Rıdvan Sosa (38) müşterileri tarafından kanlar içinde yerde bulundu. Acil sağlık ekiplerinin Eşme Devlet Hastanesi’ne kaldırdığı Sosa kurtarılamadı.

Bakkal dükkânının darmadağın olduğu, Sosa ve saldırganlar arasında arbede yaşandığı ileri sürüldü. İlçede katil zanlısının Suriyeli olduğu söylentisi emniyet güçlerini alarma geçirdi. Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

‘KATİL ZANLISI DENİZLİ’YE KAÇTI’

Öte yandan Uşak’ın Eşme ilçesinde sahibi olduğu bakkal dükkanında bıçaklı saldırıya uğrayan Rıdvan Sosa’nın Suriye  uyruklu katil zanlısı, Denizli’de saklandığı evde yakalandı.

Olayın ardından çalışma başlatan polis katil zanlısının Denizli’ye kaçtığını tespit etti. Denizli Emniyet Müdürlüğü ile ortak yürütülen operasyonda katil zanlısı A.K. (29) saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Uşak’ta çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Katil zanlısı ilk ifadesinde öldürülen Sosa’nın eşi ile mesajlaştığını, kendisinin konuşmak için gittiğini, çıkan arbede sırasında bıçakladığını söylediği ileri sürüldü.

Anahtar Kelimeler:
SuriyeliKatilTacavüzcüIstismarcı
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