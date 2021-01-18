Bursiyer Konuşmaları | Keramik Bulgular ve Konstantinopolis'te ev yaşamı





İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, Bursiyer Konuşmaları dizisine araştırmacı Pamela Armstrong’un "Keramik Bulgular Bağlamında Konstantinopolis’te Ev Yaşamı" başlıklı sunumu ile devam ediyor. Keramik mutfak eşyaları aracılığıyla Ortaçağ İstanbul’unda ev yaşamı ve kent sakinleri üzerine kapsamlı bilgilerin aktarılacağı çevrimiçi konuşma, 19 Ocak’ta Zoom uygulaması üzerinden izlenebilir.

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü 2019 sonunda başlattığı Bursiyer Konuşumaları’na yeni konuklarla devam ediyor. Farklı konuların yeni yaklaşımlarla ele alındığı etkinlik dizisinde, akademik çalışmalarıyla burs kazanan araştırmacılar incelemelerini daha geniş kitlelere ulaştırma fırsatı buluyor.

bölümü kıdemli araştırmacısıkapsamında yapacağı sunumda, keramik nesneler ve çömlekçilik aracılığıyla Konstantinopolis sakinleri hakkında edindiği yeni bilgileri paylaşmayı amaçlıyor.

Ortaçağ İstanbul’una bir ev ziyareti

Konuşma, Konstantinopolis’in çömlek tipolojisinin nasıl oluştuğu ve bu alandaki mevcut bilgilerimizin değerlendirilmesiyle başlayacak. Daha sonra, şehirde yüzyıllar boyunca kil kaynakları ve çömlek üretimine dair ortaya çıkan bulgular incelenecek. Pamela Armstrong, erken Bizans döneminde, tabak ve testilerin birbirlerinden oldukça farklı bileşenler kullanılarak yapılışının nedenlerine değinip, yanmaz pişirme kaplarının değişik pişirme tekniklerine göre nasıl farklı formlarda tasarlandığını anlatacak. Ayrıca, farklı gıda malzemelerinin saklanma yöntemlerini ve keramik sofra gereçlerinin bazı durumlarda metal formları birebir taklit edişini de gündeme taşıyacak. Araştırmacı, çömlek üretiminin çeşitli yönleri ve kullanım alanlarını aktarırken, bu önemli Ortaçağ şehrindeki ev yaşamına dair kapsamlı bir panorama sunacak.

"Keramik Bulgular Bağlamında Konstantinopolis’te Ev Yaşamı" başlıklı konuşma, 19 Ocak Salı günü saat 18.00’de Zoom uygulaması üzerinden izlenebilir.