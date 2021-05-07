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Hızlı ve Öfkeli 9 | 18 Haziran'da sinemalarda 

Hızlı ve Öfkeli 9, 20 yıldır devam eden ve tüm dünyada 5 milyar dolardan fazla kazanç elde eden efsanenin dokuzuncu bölümü.

07 Mayıs 2021 Cuma 12:06
Hızlı ve Öfkeli 9 | 18 Haziran'da sinemalarda 

Hızlı ve Öfkeli 9 18 Haziran'da sinemalarda 

Ne kadar hızlı olursa olsun, hiç kimse geçmişinden kaçamaz.

Hızlı ve Öfkeli 9, 20 yıldır devam eden ve tüm dünyada 5 milyar dolardan fazla kazanç elde eden efsanenin dokuzuncu bölümü.

Vin Diesel’in Dom Toretto karakteri, oğlu küçük Brian ve Letty ile gözlerden uzakta, sessiz bir hayat sürmektedir. Ancak huzurlu çevrelerinin hemen ötesinde tehlikenin hep pusuda olduğunu bilmektedirler. Bu kez tehlike, Dom’u en sevdiklerini kurtarmak istiyorsa geçmişinin günahlarıyla yüzleşmeye zorlayacaktır. Ekibi, bugüne kadar karşılaştıkları en yetenekli suikastçı ve yüksek performans sürücüsünün, aynı zamanda Dom’un terk edilmiş erkek kardeşi olan Jakob’un (John Cena, gelecek The Suicide Squad filmi) liderliğindeki dünyayı yıkıcı bir planı durdurmak için bir araya gelir.

Hızlı ve Öfkeli 9’da serinin gişe rekortmenine dönüştüğü üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı bölümlerinin yönetmenliğini yapmış olan Justin Lin yeniden yönetmenlik görevini üstleniyor. Aksiyon, Londra’dan Tokyo’ya, Orta Amerika’dan Edinburg’a ve Azerbaycan’daki gizli sığınaktan Tiflis’in kalabalık sokaklarına kadar son hızla tüm dünyada dolaşıyor. Yol boyunca eski arkadaşlar yeniden ortaya çıkacak, eski düşmanlar geri gelecek, tarih yeniden yazılacak ve ailenin gerçek anlamı daha önce hiç olmadığı şekilde sınanacak.

Filmde, kadroda yeniden rol alan Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster ve Sung Kang ile Oscar ödüllü Helen Mirren, Kurt Russell ve Akademi ödüllü Charlize Theron oynuyor. Hızlı ve Öfkeli 9’da ayrıca Grammy ödüllü süper star Cardi B, Dom’un geçmişi ile bağlantılı bir kadın olan serinin yeni karakteri Leysa rolünü canlandırırken, Reggaeton fenomeni Ozuna da konuk oyuncu olarak yer alıyor.

Hızlı ve Öfkeli 9’un yapımcıları Neal H. Moritz p.g.a., Vin Diesel p.g.a., Justin Lin p.g.a., Jeff Kirschenbaum p.g.a., Joe Roth, Clayton Townsend p.g.a. ve Samantha Vincent. Universal Pictures sunar. Roth/Kirschenbaum Films iş birliğiyle bir Original Film/One Race Films/Perfect Storm yapımı. Bir Justin Lin filmi.

Anahtar Kelimeler:
Hızlı Ve Öfkeli 9
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