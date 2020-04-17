Kitap | İçimdeki Buhranlar | Kafa tutmayı bilenlerin başucu kitabı



İllüstrasyon çalışmalarından tanıdığımız Gökçe Yavaş Önal'ın yaşamından komik ''an''lar paylaşan İçimdeki Buhranlar, dünya gerçekliğini fırçanın ucunda gören bir sanatçının anılarına odaklanıyor.

Bir kadın ve anne olarak içinde istemsizce yeşertip büyüttüğü gerginlikler, korkular, paranoyalar, şaşkınlıklar ve endişelerin eğlenceli bir dışavurumu olan bu nefis çizgi öykü, hepimizin ortak buhranlarına temas ediyor.

Çocuklu hayatın zor ve komik yanları, kent içi ulaşımda toplu taşıma ''ritüellerine'' uyum, toplumun dayattığı kadınlık hâllerine karşı direniş, evden çalışmanın yarattığı ruhsal tahribat, ailecek çıkılan tatillerin oluşturduğu kaos, eşten beklenen romantizmin ucundaki kaçınılmaz hüsran gibi herkesin kıyısından köşesinden kendini bulacağı durumlara tanıklık ettiren İçimdeki Buhranlar hem fütursuzca güldürüyor hem de şapkamızı elimize alıp düşündürüyor.

Zaman zaman hayatın kendisini dahi veto edebilecek dirayetteki cesur bir kadının duygusal iniş çıkışlarını sayfalarına taşıyan bu matrak kitap, her türlü dayatmaya, zorlamaya, önyargıya ve klişeye haklı ve inandırıcı bir yanıtı olan özgür bir ruhun ve minik kızının manifestosuna dönüşüyor.

2020 yılının ikinci çeyreğini esir alan Kovid-19 virüsünün, topluma zoraki dayattığı sosyal mesafelendirme ve karantina günlerine de tadımlık dokunuşlarla yer veren İçimdeki Buhranlar, gündemi ve günceli yakalayarak hayatın nabzını tutuyor.



Evet, yalnız değiliz, değilsiniz. Buhranlar hepimizin!