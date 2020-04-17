Kitap | İçimdeki Buhranlar | Kafa tutmayı bilenlerin başucu kitabı
İllüstrasyon çalışmalarından tanıdığımız Gökçe Yavaş Önal'ın yaşamından komik ''an''lar paylaşan İçimdeki Buhranlar, dünya gerçekliğini fırçanın ucunda gören bir sanatçının anılarına odaklanıyor.
Bir kadın ve anne olarak içinde istemsizce yeşertip büyüttüğü gerginlikler, korkular, paranoyalar, şaşkınlıklar ve endişelerin eğlenceli bir dışavurumu olan bu nefis çizgi öykü, hepimizin ortak buhranlarına temas ediyor.
Zaman zaman hayatın kendisini dahi veto edebilecek dirayetteki cesur bir kadının duygusal iniş çıkışlarını sayfalarına taşıyan bu matrak kitap, her türlü dayatmaya, zorlamaya, önyargıya ve klişeye haklı ve inandırıcı bir yanıtı olan özgür bir ruhun ve minik kızının manifestosuna dönüşüyor.
2020 yılının ikinci çeyreğini esir alan Kovid-19 virüsünün, topluma zoraki dayattığı sosyal mesafelendirme ve karantina günlerine de tadımlık dokunuşlarla yer veren İçimdeki Buhranlar, gündemi ve günceli yakalayarak hayatın nabzını tutuyor.
Evet, yalnız değiliz, değilsiniz. Buhranlar hepimizin!