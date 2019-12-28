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Sıfır Bir ekibinden yeni yıl sürprizi 10 Ocak'ta sinemalarda

Adana’nın en namlı semtlerinden Hürriyet Mahallesi’nin sert yüzünü anlatan “Sıfır Bir Adana” dizisi o kadar sevildi ki, kısa sürede her yaştan ve profilden kendi seyirci kitlesini oluşturdu.

28 Aralık 2019 Cumartesi 10:46
Sıfır Bir ekibinden yeni yıl sürprizi 10 Ocak'ta sinemalarda

Sıfır Bir ekibinden yeni yıl sürprizi 10 Ocak'ta sinemalarda

Bir grup sinema ve Adana sevdalısının, düşük bütçeyle zor şartlarda çekip dijital platformlarda yayınlamaya başladığı, Adana’nın en namlı semtlerinden Hürriyet Mahallesi’nin sert yüzünü anlatan “Sıfır Bir Adana” dizisi o kadar sevildi ki, kısa sürede her yaştan ve profilden kendi seyirci kitlesini oluşturdu. İzlenme istatistiklerini alt üst eden kült dizi önce profesyonel bir internet platformuna transfer oldu şimdi de uzun metraj filmle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Kadri Beran Taşkın’ın yönettiği, 10 Ocak’ta vizyona girecek “SIFIR BİR” in afişi yayınlandı. Afiş, sosyal medyada yapılan oylamada 35 bin oy aldı.

Yaşanmış ve yaşanması mümkün olayları anlatarak izleyicileri etkisi altına alan kült dizi “Sıfır Bir Adana” hayranlarına ve sinemaseverlere müjde. Geçen sezon dizi finali yaparak takipçilerini üzen ekip, bu yıl sinema filminin çekimlerini tamamladı. Yine toplumun kanayan bir çok yarasına dikkat çekerek, çocukları da merkeze koyan “SIFIR BİR” filmi, 10 Ocak’ta vizyona girme hazırlığı yapıyor. Macera bu kez Adana yerine İzmir’de geçiyor.

Boyun eğmeyen karakterler afişte

Yönetmenliğini dizide olduğu gibi Kadri Beran Taşkın’ın üstlendiği “SIFIR BİR” filminin afişi tasarımcı Emre Erdem ve 70x100 ekibi tarafından hazırlandı. 20 farklı tasarım arasından 4 tanesi sosyal medyada oylamaya çıktı. 35 bin kişinin oyuyla birinci olan afişte, boyun eğmeyen karakterlerin dik duruşları vurgulanırken, tasarımda yer alan küçük kız, filmin aksiyon yönünü dengeleyen dram boyutunu ifade ediyor.

İnternette yayın hayatına başlayıp ilk bölümünden itibaren seyirci kitlesini arttırarak çoğaltan, her sezon çekim kalitesi ve tekniğini geliştirerek güçlü bir prodüksiyonla izleyicilerin karşısına çıkan “SIFIR BİR”in sürprizlerle dolu yeni hikayesini vizyon için gün sayıyor. “Herkes sussa biz susmak” diyecek filmde Savaş Satış, Onur Akbay, Cengizhan Yurdutek, Burak Akyüz, Mehmet Elmas, Salih İnci rol alıyor.

Film, 10 Ocak’ta, CGV Mars Dağıtım aracılığıyla tüm Türkiye’de sinemalarda.

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