Türkistanlılar Kültür Merkezi açıldı

Türkistanılar Kültür Merkezi açıldı

Türk Dünyası İstanbul’da yeni bir mekana, yeni bir yapıya kavuştu. Türkistanlılar Kültür ve Sosyal Yardım Derneği Kültür Merkezi binasının açılışı çok sayıda STK başkanlarının katılımı ile gerçekleştirildi.

Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu kurucu üyesi olan Türkistanlılar Kültür ve Sosyal Yardım Derneği ile Türkistan Araştırmaları Vakfı’na ait olan 5 katlı yönetim ve kültür merkezi binasının açılış merasimi, Türkistan Araştırmaları Vakfı Başkanı Prof. Dr. Ahat Andican, Avrasya Federasyonu Başkanı İsmail Cengiz ve Türkistanlılar Derneği Başkanı Ekber Yassa'nın ev sahipliği ile tamamlandı.

Doğudan batıya, kuzeyden güneye, Kerkük'ten Kırım’a, Kıbrıs'tan Özbekistan'a, Kazakistan'dan Afganistan'a, Suriye'den Batı Trakya'ya, Azerbaycan'dan İran'a tüm Türk coğrafyasının fedakar temsilcilerinin yer aldığı dualarla başlayan açılış törenine TÜRKSOY Gen. Sek. Sultan Raev’in özel temsilcisi Kemal ÜN, Özbekistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Şirzad ABDULNAZAROV, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer ARISOY, MHP MKYK üyesi Bülent MAŞAOĞLU, AK Parti MKYK üyesi Dr. Reşide YÜKSEL Güngören Bld. Bşk. Yrd.sı Tahir ERGÜL, Emekli Vali Murat YILDIRIM ve Bursa Osmangazi Bld. Bşk. Yrd.sı Cem Kürşad HASANOĞLU ile Prof. Dr. Salih AYNURAL, Prof. Dr. Timur KOCAOĞLU ve İstanbul 1453 Fetih Müzesi Müdürü Mehmet AKKAYA katıldı.

Türkistan pilavı, Türkistan samsası ve diğer milli yöresel lezzetlerin ikram edildiği Vakfın ve Kültür Merkezinin açılış töreni, Türkistan milli sanatçısı Sabir Karger, ozan Yusuf Alper ve Özbek sanatçı Vahit Şahap’ın müzik dinletisi ile son buldu.

Suriye ve Irak Türkmenleri, Azerbaycan ve Afganistan Türkleri ile Nogay, Kırım, Karapapak, Gagauz, Kazak, Uygur ve Özbeklerin katıldığı Açılış töreni sırasında Türkiye'nin özlediği çok güzel kareler objektiflere takıldı. Devlet eski Bakanlarından Ahat ANDİCAN ile Zeytinburnu Belediye başkanı Ömer ARISOY kurdeleyi dualar eşliğinde beraber kestiler. Yine Gelecek Partisi Kurucularından olan Prof. Dr. Salih AYNURAL, MHP MKYK üyesi Bülent MAŞOĞLU ve AK Parti MKYK üyesi Reşide YÜKSEL’in ve diğer konukların protokolde sıcak sohbetleri dikkatlerden kaçmadı.

Binanın yapımında emekleri geçenlere teşekkür plaketlerinin verildiği merasimde Kırgız Türkleri, Kırım Türkleri, Afganistan Özbek ve Türkmenleri ve Uygur Türkleri tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi.

Birçok gazetecinin, mülki amirin, akademisyenin, STK'nın, siyasetçinin ve yabancı misyonun takip ettiği yoğun katılımlı bu açılış merasimi; İstanbul’daki E. Gen. Suat İde, Kızılelma yöneticilerinden Kur. Alb, Akif Qasımov, Rumeli Vakfı’ndan Kemal Baltepe, Bultürk’ten Rafet Ulutürk, Azerbaycan’dan Sefer Karakoyunlu, Aqil Sametbeyoğlu ve Hikmet Elp; Irak Türkleri’nden Savaş Avcı, Kemal Beyatlı ve Ali Avcı; Engin Aybirdi, Fehim Işık, Özbek aksakalı Celal Şahap, Fazıl Ahmet Sönmez, Abdulgafur Turan, Çokay Koçer, Nurahmet Yurttash, Metin Yıldırım, Nuh Mete Deniz, Kadir Kaymaz, Ali Salih Özel, Bünyamin Aksungur, Metin Özkan, Kazak Türkleri Vakfı’ndan Celal Kahraman, Suriye Türkmen Dernekler Federasyonu’ndan Tarık Sülo Cevizci ve Hasan Recep; Hayrulibat Şahbaz, Abdulkerim Turdi, Kırgız Türkleri Bşk. Abdulmetin Keskin ve Kırgız Türkleri Der. Gençlik Platformu Bşk. İlyas İsmailov, Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti Sözcüsü ve DTDD Bşk. V. Yusuf Yusufoğlu, Doğu Türkistan Dayanışma Derneği’nden Ravşan Tursun, Aygül Selçuk ve Tahir Vatanoğlu; Nogay Türklerinden Aynur Demir, Mesut Pekcan; İBB Bağımsız Bld. Bşk adayı Cemal Tarancı, Zeytinburnu Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Aslan Eslem Türkmen, Hamid Sultani, Gülşirin Beyler, Habip Nusret, İzzet Sedat, Havva Saidi, Uludağ Üniv. Alişir Nevai Kültür Mrk. Müd. Süreyya Hocaberdi, Kıbrıs Üniv’den Dr. Şevket Nasır, Burhan Beyler, Türkmen aksakallarından Recep Türkgeldi, Settar Çakır, Abdulrahim Salar; Büyük Türkistan Der.den Zülfü Gökçe, KKTC’den Rüşat Aydoğan, Nurcihan Hasdedeoğlu, Olga Radova, Nimetullah Dinçer, Kırım Türkleri’nden Ergun Sevimsoy ve Celal İçten gibi Türk Dünyası STK başkan ve yöneticilerini de bir araya getirdi.

Türkistan Araştırmaları Vakfı Bşk. Prof. Dr. Ahat Andican’ın verdiği bilgiye göre, merkezde Türkistan Araştırma Enstitüsü’nün ve Türk Dünyası ile ilgili kitap ve belgelerin yer alacağı digital bir kütüphane ile Türkistan Müze Evi’nin kurulması hedefleniyor.



