Gece araç kullanırken dikkat edilmesi gereken 5 detay

Trafik kazalarına bağlı ölüm ve yaralanma olayları, gündüze oranla gece daha fazla yaşanıyor. Gece araç kullanmak görüş alanını kısıtladığı için yüksek dikkat, hassasiyet, konsantrasyon ve emniyet gibi birçok farklı etkeni zorunlu kılıyor. 150 yılı aşkın köklü geçmişiyle Generali Sigorta, gece güvenli bir sürüş sağlayacak ve kaza riskini azaltacak 5 kritik detayı paylaştı.

Takip mesafesi

Trafikte her araç sürücüsü en az kendi kadar diğer sürücülerin de güvenliğinden sorumludur. Gece farkında olmadan ve günün de yorgunluğuyla takip mesafeleri düşmekte, bu durum ise beraberinde kaza ve zincirleme kaza riskini getirmektedir. Dolayısıyla, özellikle gece araç kullanırken diğer araçlarla olan takip mesafesi her daim korunmalıdır.

Far ayarı

Gece araç kullanırken farlar diğer sürücülerin görüş alanını kısıtlamayacak şekilde ayarlanmalıdır. Ön ve arka farların ve sinyal lambalarının doğru açıda ve parlaklıkta olduğundan emin olunmalıdır. Ayrıca araç sürücüsü, kendi ve karşı şeridindeki sürücüleri rahatsız etmemek için uzun farları açmamalıdır.

Ayna ve camların temizliği

Dikkati dağıtan eşyalar

Gece araç kullanırken ayna ve araç camlarının kirli olmamasına özen gösterilmelidir. Aksi takdirde kirli ayna ve araç camları, arkadaki araçların ışığını yansıtacak ve görüş alanını kısıtlayacaktır. Gece trafiğe çıkmadan önce aracın aynaları, iç ve dış camları mikro fiber bez yardımıyla mutlaka temizlenmelidir.

Gece araç kullanmak yüksek dikkat ve hassasiyet gerektirir. Kaza riskinin en aza indiği daha güvenli bir sürüş için, başta cep telefonu olmak üzere, araçta dikkati dağıtan tüm etkenlerden mümkün olduğunca uzak durulmalıdır.

Yorgunluk ve uykusuzluk

Araç sürücüsü yorgun ve uykusuz ise trafiğe gece veya gündüz fark etmeksizin çıkmamalıdır. Özellikle gece araç kullanılması risk durumunu daha da artırmaktadır. Çünkü yorgun ve uykusuz sürücüler yaşadıkları konsantrasyon kaybı nedeniyle kazalara sebebiyet olmaktadır. Eğer yorgunluk ve uykusuzluk durumu söz konusu ise, araç kullanımından uzak durulmalıdır.