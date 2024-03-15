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Turgut Altınok'un mal varlığı | Mülk zengini çıktı

Yerel seçimler öncesi mal varlığı konusunda 'Mülk Allah'ın biz emanetçiyiz' diyerek yan çizen Turgut Altınok, üstündeki emanet yükünü nihayet açıkladı

15 Mart 2024 Cuma 21:27
Turgut Altınok'un mal varlığı | Mülk zengini çıktı






Turgut Altınok'un mal varlığı | Mülk zengini çıktı


Mal varlığı ile ilgili soruları 'Mülk Allah'ın' yanıtıyla karşılık veren AKP'nin Ankara adayı Turgut Altınok sosyal medyadan yaptığı açıklamayı görenler emanetindeki gayrimenkulleri şaşkına döndü.


'Mülk bizim değil Allah’ın, biz emanetçisiyiz’ diyen AKP’nin Ankara adayı Turgut Altınok, mal varlığını açıkladı. Altınok, Ankara’da onlarca evin, arsanın sahibiymiş.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın mal varlığını açıklamasının ardından, "Mülk bizim değil Allah’ın, hepsi Allah'ın, biz emanetçisiyiz" açıklamasıyla gündeme gelen AKP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, mal varlığını açıkladı.

25 TARLA, 22 ARSA, 23 KONUT

Altınok, açıkladığı göre; 22 tane arsa, 13 tane ev, 25 tane tarla sahibiymiş. Altınok’un mal varlığının büyük bölümünün ‘baban miras’ olduğunu öne sürdü. Altın

22 arsa (kendi üzerine), 11 konut (kendi üzerine), 1 benzin istasyonu (kendi üzerine), 2 bina (kendi üzerine) 25 tarla (kendi üzerine)....Aile şirketi hissedarlığı: 12 konut (şirketteki payına düşen) 5 dükkan (şirketteki payına düşen)

“MAL VARLIĞIM ANA SÜTÜ GİBİ AK VE HELALDİR”

Çok sayıda arsa, tarla ve evi olduğu görülen Altınok açıklamasında "Ekte sunduğum tüm mal varlığım ana sütü gibi ak ve helaldir" notunu düştü. X (Twitter) hesabında yaptığı açıklama şöyle:

“Bir Belediye Başkanı Öncelikle Şeffaf Olmalıdır! Özü Sözü Bir ve DÜRÜST Olmalıdır! Bir Belediye Başkanının Duruşu Olmalıdır ve Bir O Yanda Bir Bu Yanda Bulunmamalıdır! Ne yazık ki mal varlığım üzerinden bir süredir suni gündemler yaratılarak, Başkentimize yapacağımız hizmet ve eserlerin üstünün örtülmeye çalışıldığını; projelerimizi gölgeleme çabasına girildiğini ve en önemlisi siz değerli Ankaralı hemşehrilerimi incittiklerini hissettiğim için mal varlığımı açıklama vakti gelmiştir.

İçinizde en ufak bir tereddüt olmasın! Ekte sunduğum tüm mal varlığım ana sütü gibi ak ve helaldir.”

MAL VARLIĞINDA OTOMOBİL YER ALMADI

Altınok’un paylaştığı bilgilerde kendisine ait herhangi bir otomobilin yer almaması dikkat çekti. İşte Altınok'un mal varlığının listesi:
 

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AkpAbbAnkaraKeçiörenTurgut Altınok
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