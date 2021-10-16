A.Demirspor 0 - Y. Malatyaspor 2

Süper Lig 9. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor evinde, 5. Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynadığı karşılaşmada Yeni Malatyaspor'a 2-0 yenildi. Karşılaşmanın 36. dakikasında Yeni Malatyaspor, Benjamin Tetteh ile 1-0 öne geçti.40. dakikada Adana Demirspor'da Yunus Akgün sarı kart gördü.42. dakikada Yeni malatyaspor'da Didier Ndong sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Yeni Malatyaspor'un 1-0 galibiyeti ile kapandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 53. dakikada Adana Demirspor'da Lucas Castro sarı kart gördü.55. dakikada Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor'lu Simon Deli'nin kendi kalesine attığı golle skoru 2-0 yaptı.74. dakikada Yeni malatyaspor'da Sadık Çiftpınar sarı kart gördü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Yeni Malatyaspor , Adana Demirspor'u 2-0 yendi.

Bu sonuçla Adana Demirspor 12 puanda kalırken, Yeni Malatyaspor puanını 9 yaptı.Süper Lig 10. Hafta maçında Adana Demirspor deplasmanda DG Sivasspor ile oynarken, Yeni malatyaspor evinde Altay ile oynayacak.

Hakemler:Fırat Aydınus, Murat Altan, Bahtihar Birinci

Adana Demirspor:Ferhat Kaplan, Samet Akaydın, Jonas Svensson, Simon Deli, Joher Rassoul, Younes Belhanda, Birkir Bjarnason, Matias Vargas, Benjamin Stambouli, Mario Balotelli, Yunus Akgün

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Yeni Malatyaspor:Ertaç Özbir, Oussama Haddadi, Wallace, Sadık Çiftpınar, Semih Kaya, Karim Hafez, Rayane Aabid, Didier Ndong, Adem Büyük, Benjamin Tetteh, Mounir Chouiar

Teknik Direktör:Marius

Sumudica

Süper Lig 9. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lig 9. Hafta Puan Cetveli;

Süper Lig 10. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF