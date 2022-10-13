Başakşehir tur biletini kaptı...Başakşehir FK 3 - Rigas Skola 0

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'nda temsilcimiz Başakşehir FK evinde Rigas Skola'yı 3-0 yenerek turu garantiledi.Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Malta'lı hakem Philip Farrugia yönetti.Temsilcimiz Başakşehir FK 11. Dakikada Deniz Türüç ile 1-0 öne geçti.25. dakikada Rigas Skola’da Alfusainey Jatta sarı kart gördü.32. dakikada Rigas Skola’da Bill oyundan çıktı.Yerine Deniss Rakels oyuna girdi.36. dakikada Başakşehir FK’de Stefano Okaka sarı kart gördü.45. dakikada Başakşehir FK Stefano Okaka ile skoru 2-0 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı temsilcimiz Başakşehir FK’nün 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci Yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısında 62. Dakikada Başakşehir FK’de Serdar Gürler ve Deniz Türüç oyundan çıktılar.Yerine Bertrand Traore ve Mounir Choular oyuna girdiler.65. dakikada Rigas Skola’da Kevin Friesenbichler yerini Arturs Zjuzins’e bıraktı.72. dakikada Başakşehir FK Stefano Okaka ile skoru 3-0 yaptı.72. dakikada Başakşehir FK’de Berkay Özcan ve Lucas Biglia oyundan Çıktılar.Yerine Ömer Ali Şahiner ve Youssouf Ndayishimiye oyuna girdiler.81. dakikada Rigas Skola'da Stefan Panic ve Alfusainey Jatta oyundan çıktılar.Yerine Renars Varslavans ve Elvis Stuglis oyuna girdiler. 82. dakikada Başakşehir FK'de Stefano Okaka yerini Patryk Szysz'e bıraktıç

Karşılaşmada başka gol olamdı ve temsilcimiz Başakşehir FK karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.Bu sonuçla Başakşehir FK puanını 10 yaparak Grubu’ndaki maçları lider olarak tamamladı.

Grubun diğer maçında Fiorentina, Hearts'i 5-0 yendi.Grupta oynanan 4 maç sonunda Başakşehir 10 puanla 1. sırada yer alırken, Firentina 7 puanla 2.ci, Herts 3 puanla 3.cü ve Rigas Skola 2 puanla son sırada yer aldı.

Başakşehir FK:Volkan Babacan, Hasan Ali Kaldırım, Ahmed Touba, Junior Caiçara, Serdar Gürler, Danijel Aleksic, Berkay Özcan, Lucas Biglia, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç, Stefano Okaka

Yedekler:Muhammed Şengezer, Deniz Dilmen, Leo Duarte, Ömer Ali Şahiner, Lucas Lima, Youssouf Ndayishimiye, Bertrand Traore, Mounir Chouiar, Batuhan Çelik, Patryk Szysz, Muhammet Arslantaş

Teknik Direktör:Emre Belçzoğlu

Rigas Skola:Pavels Steinbors, Petr Mares, Stefan Panic, Ziga Lipuscek, Jovan Vlalukin, Vitalijs Jagodinskis, Alfusainey Jatta, Tomislav Saric, Andrej Ilic, Bill, Kevin Friesenbichler

Yedekler:Vytautas Cerniauskas, Jevgenijs Nerugals, Vladislavs Sorokins, Vitalijs Maksimenko, Kaspars Dubra, Arturs Zjuzins, Emerson Deocleciano, Glebs Zaleiko, Deniss Rakels, Renars Varslavans, Elvis Stuglis

Teknik Direktör:Viktors Morozs