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Fatih Terim "Yalnızca üzülmedik, aynı zamanda utandık"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 6-0'lık Real Madrid yenilgisi sonrasında açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim "Yalnızca üzülmedik, aynı zamanda utandık"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 6-0'lık Real Madrid yenilgisi sonrasında açıklamalarda bulundu.

07 Kasım 2019 Perşembe 07:36
Fatih Terim "Yalnızca üzülmedik, aynı zamanda utandık"

Fatih Terim "Yalnızca üzülmedik, aynı zamanda utandık"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 6-0'lık Real Madrid yenilgisi sonrasında açıklamalarda bulundu.

Terim, sadece üzülmediklerini ayrıca utandıklarını da belirttiği açıklamasında şu ifadeleri kullandı;Aldıkları farklı mağlubiyet nedeniyle çok üzgün olduklarını ifade eden Fatih Terim, “Oyunla ve mağlubiyetle ilgili söylenecek tek şey var, o da yazık. Yalnızca üzülmedik, aynı zamanda utandık. Mücadele eden bir takım, beraber oynayan bir takım… Dün basın toplantısında bunları söylemiştik ama bunu başaramadık. Üzgünüz, onları da üzdüğümüz için de üzgünüz. Real Madrid’e yenilebilirsiniz ama böyle değil. Yapacak bir şey yok. Ocak ayına kadar bu oyunculara ihtiyacımız var. Ben her basın toplantısında mesajlar verdim zaten. Bugün söyleyenecek tek şey; yazık” şeklinde konuştu.

   Real Madrid’i oynadığı futboldan dolayı tebrik eden Terim, “Real Madrid bugün muhteşemdi, onları tebrik ediyorum. Karşısında ise direnmeyen, mücadele etmeyen bir takım vardı. Real Madrid de erken goller bulunca rahatladı tabii ki ama çok çok iyilerdi” dedi.

    Sorumluluğu kendi üzerine aldığını belirten deneyimli teknik adam, “Burada çeşitli sorunlarımızı daha rahat bir platformda konuşabiliriz ama bazı yapmak istediğimiz şeyler için beklemek zorundayız. Tarzımızı, stilimizi değiştirmeliyiz. ‘Biz oyuncuların geçmişine yatırım yapıyoruz, geleceğine yapmalıyız’ demiştim zaten. Mücadele etmediğimiz için kızıyoruz, sorunları benim çözmem gerekiyor. Farklı mağlup olduğumuz için konuşuyoruz. Bu oyunu hep beraber oynayıp keyif almalıyız, bunu hiçbir şekilde beceremedik. Herhalde sorunları halledemediğim için sorumlu benim, kabahat bende. Çocuklarda bir şey yok” diye konuştu.

Son Güncelleme: 07.11.2019 07:49
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