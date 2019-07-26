Fenerbahçe Hertha Berlin'i elinden kaçırdı

Fenerbahçe yeni sezon hazırlık maçında Hertha Berlin'e yenildi.Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Hertha Berlin ile oynadığı hazırlık maçını 2-1 kaybetti. Maç boyunca sayısız gol fırsatından yararlanamayan sarı lacivertlileri binlerce gurbetçi destekledi.

Hazırlık karşılaşmasında Bundesliga takımlarından Hertha Berlin ile karşılaşan Fenerbahçe mücadeleyi 2-1 kaybetti.

İlk yarısı golsüz beraberlikle sona eren karşılaşmada perdeyi 58. dakikada Redan açarken 81. dakikada Vedat Ibisevic Hertha Berlin’i 2-0’lık üstünlüğe taşıdı.

Fenerbahçe’de oyuna 81. dakikada giren Allahyar Sayyadmanes bir dakika sonra rakip ağları sarsarak skoru 2-1’e getirdi. Maç boyunca birçok net gol fırsatı yakalayan sarı lacivertliler, bu pozisyonları gole çeviremeyince sahadan 2-1’lik mağlubiyetle ayrıldı.

Öte yandan ilk yarıda bileği burkulan Tolgay Arslan sakatlandığı için sahayı terk etmek durumunda kaldı.

Fenerbahçe, Hertha Berlin ile oynayacağı maçın ardından 29-31 Temmuz tarihleri arasında Almanya’nın Münih kentinde düzenlenecek Audi Cup’ta mücadele edecek.

Fenerbahçe’nin ilk rakibi 30 Temmuz Salı günü Bayern Münih olacak

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