Fenerbahçe Hertha Berlin'i elinden kaçırdı
Fenerbahçe yeni sezon hazırlık maçında Hertha Berlin'e yenildi.Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Hertha Berlin ile oynadığı hazırlık maçını 2-1 kaybetti. Maç boyunca sayısız gol fırsatından yararlanamayan sarı lacivertlileri binlerce gurbetçi destekledi.
Hazırlık karşılaşmasında Bundesliga takımlarından Hertha Berlin ile karşılaşan Fenerbahçe mücadeleyi 2-1 kaybetti.
İlk yarısı golsüz beraberlikle sona eren karşılaşmada perdeyi 58. dakikada Redan açarken 81. dakikada Vedat Ibisevic Hertha Berlin’i 2-0’lık üstünlüğe taşıdı.
Fenerbahçe’de oyuna 81. dakikada giren Allahyar Sayyadmanes bir dakika sonra rakip ağları sarsarak skoru 2-1’e getirdi. Maç boyunca birçok net gol fırsatı yakalayan sarı lacivertliler, bu pozisyonları gole çeviremeyince sahadan 2-1’lik mağlubiyetle ayrıldı.
Öte yandan ilk yarıda bileği burkulan Tolgay Arslan sakatlandığı için sahayı terk etmek durumunda kaldı.
Fenerbahçe, Hertha Berlin ile oynayacağı maçın ardından 29-31 Temmuz tarihleri arasında Almanya’nın Münih kentinde düzenlenecek Audi Cup’ta mücadele edecek.
Fenerbahçe’nin ilk rakibi 30 Temmuz Salı günü Bayern Münih olacak
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