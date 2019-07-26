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Fenerbahçe Hertha Berlin'i elinden kaçırdı 

Fenerbahçe yeni sezon hazırlık maçında Hertha Berlin'e yenildi.

Fenerbahçe Hertha Berlin'i elinden kaçırdı 

Fenerbahçe yeni sezon hazırlık maçında Hertha Berlin'e yenildi.

26 Temmuz 2019 Cuma 09:42
Fenerbahçe Hertha Berlin'i elinden kaçırdı 

Fenerbahçe Hertha Berlin'i elinden kaçırdı 

    Fenerbahçe yeni sezon hazırlık maçında Hertha Berlin'e yenildi.Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Hertha Berlin ile oynadığı hazırlık maçını 2-1 kaybetti. Maç boyunca sayısız gol fırsatından yararlanamayan sarı lacivertlileri binlerce gurbetçi destekledi.

Hazırlık karşılaşmasında Bundesliga takımlarından Hertha Berlin ile karşılaşan Fenerbahçe mücadeleyi 2-1 kaybetti.

İlk yarısı golsüz beraberlikle sona eren karşılaşmada perdeyi 58. dakikada Redan açarken 81. dakikada Vedat Ibisevic Hertha Berlin’i 2-0’lık üstünlüğe taşıdı.

Fenerbahçe’de oyuna 81. dakikada giren Allahyar Sayyadmanes bir dakika sonra rakip ağları sarsarak skoru 2-1’e getirdi. Maç boyunca birçok net gol fırsatı yakalayan sarı lacivertliler, bu pozisyonları gole çeviremeyince sahadan 2-1’lik mağlubiyetle ayrıldı.

Öte yandan ilk yarıda bileği burkulan Tolgay Arslan sakatlandığı için sahayı terk etmek durumunda kaldı.

Fenerbahçe, Hertha Berlin ile oynayacağı maçın ardından 29-31 Temmuz tarihleri arasında Almanya’nın Münih kentinde düzenlenecek Audi Cup’ta mücadele edecek.

Fenerbahçe’nin ilk rakibi 30 Temmuz Salı günü Bayern Münih olacak

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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeHertha Berlin
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