Galatasaray liderlik koltuğuna oturdu

Spor Totot Süper Lig 15. Hafta maçında Galatasaray evinde İstanbulspor’u 2-1 yenerek liderlik koltuğuna oturdu.Nef Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetti.

Karşılaşmanın 15. Dakikasında Galatasaray, Bafetimbi Gomis ile 1-0 öne geçti.31.dakikada İstanbulspor’da Duran Aksu sarı kart gördü.37. dakikada Galatasaray, Bafetimbi Gomis ile skoru 2-0 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray’ın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısında 50. Dakikada Galatasaray’da Kazımcan Karataş sarı kart gördü.57. dakikada Galatasaray’da Dries Mertens sarı kart gördü.58. dakikada İstanbulspor’da Jetmir Topalli yerini Aldin Cajic’e bıraktı.67.dakikada Galatasaray’da Kazımcan Karataş oyundan çıktı.Yerine Patrick van Aanholt oyuna girdi.

69. Dakikada İstanbulspor’da Eduard Rroca sarı kart gördü.74. dakikada Galatasaray’da Milot Rashica, Fredrik Midtsjo ve Bafetimbi Gomis oyundan çıktılar.Yerine Yusuf Demir, Berkant Kutlu ve Juan Mata oyuna girdiler.

80. Dakikada İstanbulspor’da İbrahim Yılmaz, Demeaco Duhaney ve Michael Ologa oyundan çıktılar.Yerine Emir Kaan Gültekin, Oğuzhan Berber ve Mehmet Yeşil oyuna girdiler.81. dakikada Galatasaray’da Abdülkerim Bardakçı sarı kart gördü.

82.dakikada İstanbulspor Mehmet Yeşil ile skoru 2-1 yaptı.89. dakikada Galatasaray’da Lucas Torreira sarı kart gördü.90. dakikada Galatasaray’da Lucas Torreira yerini Sergio Oliveira’ya bıraktı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray evinde İstanbulspor’u 2-1 yenerek liderlik koltuğunu Fenerbahçe’den devraldı.

Galatasaray: Okan Kocuk, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakçı, Sacha Boey, Lucas Torreira, Fredrik Midtsjo, Milot Rashica, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Bafetimbi Gomis, Kazımcan Karataş

İstanbulspor:David Jensen, Duhan Aksu, Demeaco Duhaney, Okan Erdogan, Michael Ologo, Eduard Rroca, Muammer Sarıkaya, Melih Kabasakal, İbrahim Yılmaz, Valon Ethemi

Süper Lig 15. Hafta Maç Sonuçları;

Süper Lig 15. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 16.Hafta Maç Programı;

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