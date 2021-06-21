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Hakan Çalhanoğlu'nun yeni adresi belli oldu

 

21 Haziran 2021 Pazartesi 16:51
Hakan Çalhanoğlu'nun yeni adresi belli oldu

Hakan Çalhanoğlu'nun yeni adresi belli oldu

   2017 yazından beri İtalya Serie A ekibi Milan’ın forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun yeni adresi belli oldu.Hakan Çalhanoğlu, yeni sezonda  Inter formasıyla sahaya çıkacak.Kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran’da sona erecek olan 27 yaşındaki başarılı isim, bir başka Milano ekibi Inter ile anlaşmaya vardı.

   TRT Spor’a konuşan Çalhanoğlu, “İnter ile anlaştım. Milano’ya gidiyorum. Salı günü sözleşme imzalayacağım” dedi. Hakan Çalhanoğlu’nun yarın Inter için sağlık kontrolünden geçeceği ve sözleşmesinin 3+1 yıllık olduğu öğrenildi.

   EURO 2020’ye veda eden A Milli Takımımız’ın yıldız ismi, Milan’la sözleşmesinin sonuna geldi ve yeni sözleşme imzalama konusunda da ilerleme kaydedemedi. Danimarka Milli Takımı’nın Finlandiya ile oynadığı maçta kalp krizi geçiren Christian Eriksen’in sağlık durumu nedeniyle Inter’in Hakan Çalhanoğlu’nu gündemine aldığı öğrenildi. Eriksen’in sahalara dönüp dönemeyeceği belirsizliğini korurken, Inter’in B planı olarak Hakan Çalhanoğlu ile temasta bulundu.

    İtalya basınında çıkan haberlerde, tarafların ilk görüşme sonrası olumlu şekilde masadan kalktığı ifade edilirken, Inter’in teklifinin Milan’dan daha cazip olduğuna dikkat çekildi. Sky Italia’danın iddiasına göre, Inter 27 yaşındaki orta saha oyuncusuna yıllık 4 milyon Euro teklif etti.

 

 

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