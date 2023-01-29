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Kadıköy'de Valencia şov | Fenerbahçe 5 - Kasımpaşa 1

Spor Toto Süper Lig 21. Hafta maçında Fenerbahçe evinde Arda Güler'in güzel futbolu, Enner Valencia'nın 4 gollü şovu ile Kasımpaşa’yı 5-1 yendi.

29 Ocak 2023 Pazar 21:08
Kadıköy'de Valencia şov | Fenerbahçe 5 - Kasımpaşa 1

Kadıköy'de Valencia şov...Fenerbahçe 5 - Kasımpaşa 1

   Spor Toto Süper Lig 21. Hafta maçında Fenerbahçe evinde Arda Güler'in güzel futbolu, Enner Valencia'nın 4 gollü şovu ile Kasımpaşa’yı 5-1 yendi.Ülker Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı, Volkan Bayarslan, Serkan Ok ve Samet Çiçek haken üçlüsü yönetti.

   Karşılaşmanın 10. Dakikasında Kasımpaşa’da Ryan Donk sarı kart gördü.24. dakikada Kasımpaşa, Mamadou Fall ile 1-0 öne geçti.26. dakikada Kasımpaşa’da Mickael Tırpan sarı kart gördü.37. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı.Enner Valencia’nın penaltı atışı direkten döndü.Ancak hakem  Kasımpaşa kalecisi Erdem Canpolat’ın penaltı öncesi kale çizgisini ihlal ettiği gerekçesiyle tekrarlattı.Enner Valencia ikinci penaltı atışını gole çevirdi ve skoru 1-1 yaptı.

   39. Dakikada Fenerbahçe Enner Valencia ile skoru 2-1 yaptı.45. dakikada Fenerbahçe’de Arda Güler sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı 2-1 Fenerbahçe’nin üstünlüğü ile tamamlandı.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 52. Dakikada Fenerbahçe Enner Valencia ile skoru 3-1 yaptı.62.dakikada Kasımpaşa’da Ahmet Ergin ve Daniel Fraovac oyundan çıktılar.Yerine Berat Kalkan ve Sadık Çiftpınar oyuna girdiler.

   69. Dakikada Fenerbahçe Enner Valencia ile skoru 4-1 yaptı.71. dakikada Fenerbahçe’de irfan Can Kahveci, Arda Güler ve Miha Zajc oyundan çıktılar.Yerine Emre Mor, Diego Rossi ve Miguel Crespo oyuna girdiler.

   73. Dakikada Kasımpaşa’da Step hane Bahoken ve Mounir Choular oyundan çıktılar.Yerine Ali Sühan Demirel ve Aytaç kara oyuna girdiler.83. dakikada Fenerbahçe’de attığı 4 golle gecenin yıldızı Enner Valencia oyundan çıktı.Yerine Luan Perez oyuna girdi.87. dakikada Kasımpaşa’da Valentin Eysseric oyundan çıktı.Yerine Tünay Torun girdi.Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu oyundan çıktı.Yerine ismail Yüksek oyuna girdi.

   90+3. Dakikada Fenerbahçe’de Miguel Crespo, Kasımpaşa’da Aytaç kara sarı kart gördü.90+3. Dakikada Fenerbahçe Michy batsuhuayi ile 5-1 öne geçti.90+4. Dakikada Kasımpaşa’da Sadık Çiftpınar sarı kart gördü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe evinde Kasımpaşa’yı 5-1 yendi.

Sarı Kartlar:

Fenerbahçe:Arda Güler, Miguel Crespo

Kasımpaşa:Ryan Donk, Mickael Tırpan, Aytaç Kara, Sadık Çiftpınar

Süper Lig 21. Hafta Maç Sonuçları;

Süper Lig 21.Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 22.Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF

Son Güncelleme: 30.01.2023 23:21
Anahtar Kelimeler:
Arda GülerEnner ValenciaKasımpaşaFenerbahçe
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