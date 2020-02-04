Nihat Özdemir’den flaş karar!

Geçtiğimiz günlerde görevinden istafa edeceği konuşulan TFF Başkanı Nihat Özdemir, son dönemde yaşanan konular başta olmak üzere, gündeme dair açıklamalarda bulunacağı bir basın toplantısı düzenleyecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, 6 Şubat Perşembe günü saat 11.00’de TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu’nda basın toplantısı düzenleyecek.

Başkan Nihat Özdemir, toplantıda 2019-2020 sezonuna ilişkin kamuoyunu meşgul eden konular başta olmak üzere gündeme dair açıklamalarda bulunacak.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada çıkan iddialara göre Nihat Özdemir’in görevinden istifa edeceği konuşulmuştu. Ancak TFF’den yapılan açıklamada bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilmişti.